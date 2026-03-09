LIVE : సీనియర్ పోలీస్ అధికారుల రీట్రీట్-2026 కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : March 9, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 6:43 PM IST
CM Revanth Reddy Participates in Senior Police Officers Retreat-2026 Program : సీనియర్ పోలీస్ అధికారుల రీట్రీట్ -2026 కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో సాయంత్రం 4.30 గంటలకు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. సీఎంతో పాటు సీఎస్ రామకృష్ణారావు, డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఆదివారం రిట్రీట్-2026 కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ అంశాలపై సీనియర్ పోలీస్ అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు. పోలీసింగ్ను మరింత మెరుగుపర్చేందుకు వివిధ అంశాలపై, సాంకేతికత ఆధారంగా పెరుగుతున్న కొత్త తరహా నేరాల గురించి చర్చిస్తున్నారు. పోలీసింగ్లో దృష్టి పెట్టాల్సిన అంశాలు - సైబర్ నేరాలు, మాదక ద్రవ్యాలు, మహిళలపై నేరాల గురించి, పోలీసింగ్లో సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వినియోగించడంపై, కార్యాచరణ సంసిద్ధత - సంక్షోభ పరిస్థితులు, విపత్తులు, శాంతిభద్రతల నిర్వహణ, పీడీ చట్టం అమలుపై, పోలీస్ శాఖలో నియామకాల నుంచి పునఃశిక్షణ వరకు - నైపుణ్యాభివృద్ధిపై, సురక్షిత రహదారుల కోసం ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై చర్చిస్తున్నారు. చర్చల అనంతరం వచ్చిన సిఫార్సులను సీఎంకు సీనియర్ పోలీసు అధికారులు నివేదించనున్నారు.
