LIVE : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - CM REVANTH LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 10:18 AM IST

CM Revanth participates Stadium Inaugurate : హైదరాబాద్​లో జరుగుతున్న పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ సభలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో గోషామహల్​లోని స్టేడియంలో ప్రారంభమైన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా 191 మంది పోలీసులు అమరులయ్యారని, వీరిలో తెలంగాణకు చెందిన వారు ఐదుగురు ఉన్నారని, వీరికి సంబంధించిన పుస్తకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు. 

ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఓపెన్​ హౌస్​లు నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, యువకులు పోలీస్​ స్టేషన్లకు వచ్చి అధికారులతో మాట్లాడే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల ముప్పు అంశంపై విద్యార్థులకు వ్యాసరచన పోటీలు, పోలీసుల పనితీరుకు సంబంధించిన షార్ట్​ఫిల్మ్​, ఫొటోగ్రఫీ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి 24 వరకు పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాలను కలవడం, రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడం, 25 నుంచి 27 వరకు సైకిల్​ ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో అందరూ పాల్గొని పోలీసు అమలవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని డీజీపీ శివధర్​రెడ్డి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమాలు ఈనెల 21 నుంచి 31వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు.

COMMEMORATION OF POLICE MARTYRS
CM REVANTH REDDY LIVE
పోలీసు సంస్మరణ సభలు
CM REVANTH LIVE

ETV Bharat Telangana Team

