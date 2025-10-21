LIVE : పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి - CM REVANTH LIVE
Published : October 21, 2025 at 10:18 AM IST
CM Revanth participates Stadium Inaugurate : హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో గోషామహల్లోని స్టేడియంలో ప్రారంభమైన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ ఏడాది దేశవ్యాప్తంగా 191 మంది పోలీసులు అమరులయ్యారని, వీరిలో తెలంగాణకు చెందిన వారు ఐదుగురు ఉన్నారని, వీరికి సంబంధించిన పుస్తకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు.
ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఓపెన్ హౌస్లు నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, యువకులు పోలీస్ స్టేషన్లకు వచ్చి అధికారులతో మాట్లాడే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. మాదకద్రవ్యాల ముప్పు అంశంపై విద్యార్థులకు వ్యాసరచన పోటీలు, పోలీసుల పనితీరుకు సంబంధించిన షార్ట్ఫిల్మ్, ఫొటోగ్రఫీ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 22 నుంచి 24 వరకు పోలీసు అమరవీరుల కుటుంబాలను కలవడం, రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించడం, 25 నుంచి 27 వరకు సైకిల్ ర్యాలీలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో అందరూ పాల్గొని పోలీసు అమలవీరులకు శ్రద్ధాంజలి ఘటించాలని డీజీపీ శివధర్రెడ్డి ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ కార్యక్రమాలు ఈనెల 21 నుంచి 31వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు.
