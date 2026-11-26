LIVE : అచ్చంపేటలో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
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Published : November 26, 2026 at 5:32 PM IST
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. తొలుత పదర మండలం మద్దిమడుగు ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రితోపాటు మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహా, జూపల్లి కృష్ణారావు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొన్నారు. అనంతరం మద్దిమడుగు ఆలయం అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.38 కోట్లతో నిర్మించే సంత్ సేవాలాల్ విగ్రహం శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్నారు. సంత్ సేవాలాల్ గొప్ప ఆదర్శమూర్తిగా జీవించారని సీఎం కొనియాడారు. సమాజానికి సంత్ సేవాలాల్ గొప్ప సన్మార్గాన్ని చూపారన్నారు. నమ్మితే ప్రాణమిచ్చే జాతి లంబాడాలని ప్రశంసించారు. అనంతరం అచ్చంపేటకు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీతోపాటు చేయూత లబ్ధిదారులకు కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ పింఛన్ల సొమ్ము లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. తొలుత పదర మండలం మద్దిమడుగు ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకున్నారు. స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ముఖ్యమంత్రితోపాటు మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహా, జూపల్లి కృష్ణారావు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, వాకిటి శ్రీహరి పాల్గొన్నారు. అనంతరం మద్దిమడుగు ఆలయం అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.38 కోట్లతో నిర్మించే సంత్ సేవాలాల్ విగ్రహం శంకుస్థాపనలో పాల్గొన్నారు. సంత్ సేవాలాల్ గొప్ప ఆదర్శమూర్తిగా జీవించారని సీఎం కొనియాడారు. సమాజానికి సంత్ సేవాలాల్ గొప్ప సన్మార్గాన్ని చూపారన్నారు. నమ్మితే ప్రాణమిచ్చే జాతి లంబాడాలని ప్రశంసించారు. అనంతరం అచ్చంపేటకు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీతోపాటు చేయూత లబ్ధిదారులకు కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ పింఛన్ల సొమ్ము లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానుంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.