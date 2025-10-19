LIVE : రాజీవ్గాంధీ సద్భావన యాత్ర సంస్మరణ సభలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - RAJIV GANDHI SADBHAVANA YATRA
Published : October 19, 2025 at 12:35 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 1:17 PM IST
CM Revanth participated in the Rajiv Gandhi Sadbhavana Yatra Sabha : హైదరాబాద్లోని చార్మినార్ వద్ద రాజీవ్గాంధీ సద్భావన యాత్ర సంస్మరణ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి, ఉత్తమ్కుమార్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. అలాగే మహేశ్కుమార్, మల్లు రవి, హనుమంతరావు పాల్గొన్నారు. రాజీవ్గాంధీ చిత్రపటం వద్ద సీఎం, మంత్రులు నివాళులు అర్పించారు. మరోవైపు రాష్ట్రంలో భూముల సర్వేలో సమస్యలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది. ఆ శాఖకు కొత్త శక్తినిస్తూ ప్రభుత్వం లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను రంగంలోకి దించనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి విడత కింద 3,465 మంది లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించనుంది. ఈ మేరకు ఇవాళ హైదరాబాద్లోని శిల్పకళా వేదికలో ఆయా సర్వేయర్లకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి లైసెన్స్లు అందజేయనున్నారు. ప్రతి మండలానికి నలుగురు నుంచి ఆరుగురు వరకు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లను నియమించాలనేది ప్రభుత్వం లక్ష్యం. రెండో విడతలో మరో మూడు వేల మంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం చార్మినార్ వద్ద రాజీవ్గాంధీ సద్భావన యాత్ర సంస్మరణ సభను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
