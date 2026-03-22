LIVE : శ్రీ వాసవీ మహాశక్తి మహోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH LIVE

CM Revanth Reddy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 7:41 PM IST

Updated : March 22, 2026 at 8:07 PM IST

CM Revanth Reddy Participated in Sri Vasavi Mahashakthi Mahotsavam : హైదరాబాద్‌లోని ఎల్బీ స్టేడియం మ‌రో అద్భుత చారిత్ర‌క ఘ‌ట్టానికి వేదిక అయింది. ఆర్య‌వైశ్య వెల్ఫేర్ అండ్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ ట్ర‌స్టు సౌజ‌న్యంతో  తెలంగాణ ఆర్య‌వైశ్య కార్పొరేష‌న్ ఆధ్వ‌ర్యంలో ఎల్బీ స్టేడియంలో శ్రీ వాస‌వీ మ‌హాశ‌క్తి మ‌హోత్స‌వం నిర్వహింాచరు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. దాదాపు 30 వేల మంది వైశ్యులు, ప్ర‌ముఖ క‌వి చింత‌ల శ్రీ‌నివాస్ రచించిన 102 చ‌ర‌ణాల‌తో కూడిన వాస‌వీ పారాయ‌ణాన్ని సామూహికంగా ఆల‌పిస్తున్నారు. ఒకే సామాజిక వ‌ర్గానికి చెందిన దాదాపు 30 వేల మంది ఒకే స్వ‌రంతో పారాయ‌ణం చేయ‌డం ప్ర‌పంచ‌ రికార్డు కానుంది. ఈ ఘ‌న‌త‌ను రికార్డు చేయ‌డానికి గిన్నీస్ ప్ర‌తినిధులు సైతం శ్రీ వాస‌వీ మ‌హాశ‌క్తి మ‌హోత్స‌వానికి హాజరయ్యారు. ఆధ్యాత్మిక, సేవా కార్యక్ర‌మాల్లో ముందుండే ఆర్య‌వైశ్యులంద‌రినీ ఒక్క‌తాటిపైకి తేవ‌డ‌మే ఈ కార్య‌క్ర‌మ ఉద్దేశ‌మం. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.

CM REVANTH
SRI VASAVI MAHASHAKTHI MAHOTSAVAM
శ్రీ వాసవీ మహాశక్తి మహోత్సవం
CM REVANTH LIVE

ETV Bharat Telangana Team

ఇలాంటి కథనాలు

OIL PALM FACTORY NARMETA

LIVE : సిద్దిపేట జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 22, 2026 at 4:05 PM IST
Norway Telugu Association Ugadi Celebrations Live

LIVE : నార్వే తెలుగు సంఘం ఉగాది వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 21, 2026 at 8:01 PM IST
Telangana Budget Debate Live

LIVE : తెలంగాణ బడ్జెట్​-2026పై ప్రత్యేక చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 20, 2026 at 2:04 PM IST
Legislative Council Budget Sessions

LIVE : శాసన మండలిలో బడ్జెట్​ ప్రవేశపెడుతున్న ఉత్తమ్​ కుమార్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 20, 2026 at 12:02 PM IST

