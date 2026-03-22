LIVE : శ్రీ వాసవీ మహాశక్తి మహోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH LIVE
Published : March 22, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 8:07 PM IST
CM Revanth Reddy Participated in Sri Vasavi Mahashakthi Mahotsavam : హైదరాబాద్లోని ఎల్బీ స్టేడియం మరో అద్భుత చారిత్రక ఘట్టానికి వేదిక అయింది. ఆర్యవైశ్య వెల్ఫేర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు సౌజన్యంతో తెలంగాణ ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఎల్బీ స్టేడియంలో శ్రీ వాసవీ మహాశక్తి మహోత్సవం నిర్వహింాచరు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. దాదాపు 30 వేల మంది వైశ్యులు, ప్రముఖ కవి చింతల శ్రీనివాస్ రచించిన 102 చరణాలతో కూడిన వాసవీ పారాయణాన్ని సామూహికంగా ఆలపిస్తున్నారు. ఒకే సామాజిక వర్గానికి చెందిన దాదాపు 30 వేల మంది ఒకే స్వరంతో పారాయణం చేయడం ప్రపంచ రికార్డు కానుంది. ఈ ఘనతను రికార్డు చేయడానికి గిన్నీస్ ప్రతినిధులు సైతం శ్రీ వాసవీ మహాశక్తి మహోత్సవానికి హాజరయ్యారు. ఆధ్యాత్మిక, సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుండే ఆర్యవైశ్యులందరినీ ఒక్కతాటిపైకి తేవడమే ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశమం. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం.
