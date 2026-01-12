ETV Bharat / Videos

LIVE : బాల భరోసా పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM REVANTH REDDY (Source : Revanth Reddy Twitter 'X')

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 2:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Participated in Several Programs Hyderabad : ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ప్రజాభవన్‌లో బాల భరోసా పథకం ప్రారంభించి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. దివ్యాంగులకు పలు పరికరాల పంపిణీ చేస్తారు. తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్ల డే కేర్ సెంటర్లను వర్చువల్‌గా ప్రారంభిస్తారు. డాక్టర్ బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం డైరీ ఆవిష్కరిస్తారు. దివంగత మాజీ మంత్రి పీ జనార్ధన్ రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా ఖైరతాబాద్‌లోని ఆయన విగ్రహానికి నివాళులర్పించి సీఎం మాట్లాడారు. గురుకులాల్లో కేంద్రీకృత కొనుగోలు విధానంపై అధికారులతో కలిసి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం జూబ్లీహిల్స్​లోని యూసుఫ్‌గూడలో రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆయన వెంట పలువురు మంత్రులు ఉండనున్నారు. ఈరోజు మొత్తం ఇలా బిజీ షెడ్యూల్​లో సీఎం ఉండనున్నారు. ఈనెల 16 నుంచి సీఎం రేవంత్ మున్సిపల్​ ఎన్నికల బహిరంగ సభల్లో పాల్గొననున్నారని కాంగ్రెస్​ వర్గాలు తెలిపాయి.

CM Revanth Reddy Participated in Several Programs Hyderabad : ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ప్రజాభవన్‌లో బాల భరోసా పథకం ప్రారంభించి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. దివ్యాంగులకు పలు పరికరాల పంపిణీ చేస్తారు. తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్ల డే కేర్ సెంటర్లను వర్చువల్‌గా ప్రారంభిస్తారు. డాక్టర్ బీఆర్​ అంబేడ్కర్​ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం డైరీ ఆవిష్కరిస్తారు. దివంగత మాజీ మంత్రి పీ జనార్ధన్ రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా ఖైరతాబాద్‌లోని ఆయన విగ్రహానికి నివాళులర్పించి సీఎం మాట్లాడారు. గురుకులాల్లో కేంద్రీకృత కొనుగోలు విధానంపై అధికారులతో కలిసి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం జూబ్లీహిల్స్​లోని యూసుఫ్‌గూడలో రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆయన వెంట పలువురు మంత్రులు ఉండనున్నారు. ఈరోజు మొత్తం ఇలా బిజీ షెడ్యూల్​లో సీఎం ఉండనున్నారు. ఈనెల 16 నుంచి సీఎం రేవంత్ మున్సిపల్​ ఎన్నికల బహిరంగ సభల్లో పాల్గొననున్నారని కాంగ్రెస్​ వర్గాలు తెలిపాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

PJR BIRTH ANNIVERSARY PROGRAMME
SENIOR CITIZEN DAY CARE CENTERS
GAZETTED OFFICERS ASSOCIATION DIARY
BAL BHAROSA SCHEME IN TELANGANA
CM REVANTH REDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

ISRO PSLV LAUNCH

LIVE : నింగిలోకి దూసుకెళ్తున్న పీఎస్ఎల్వీ సీ62 రాకెట్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 12, 2026 at 10:23 AM IST
SUZEN MEDICARE

LIVE : సుజెన్ మెడికేర్ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 9, 2026 at 2:56 PM IST
PCC Meeting At Gandhi Bhavan Live

LIVE : పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

January 8, 2026 at 2:16 PM IST
National conference on science Live

LIVE : హైదరాబాద్​లో ల్యాబ్ టూ సొసైటీ : 'రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ బిల్డింగ్ వికసిత్ భారత్ 2047' జాతీయ సదస్సు

January 8, 2026 at 9:37 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.