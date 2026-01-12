LIVE : బాల భరోసా పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
Published : January 12, 2026 at 2:00 PM IST
CM Revanth Reddy Participated in Several Programs Hyderabad : ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బిజీ బిజీగా గడుపుతున్నారు. ప్రజాభవన్లో బాల భరోసా పథకం ప్రారంభించి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. దివ్యాంగులకు పలు పరికరాల పంపిణీ చేస్తారు. తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్ల డే కేర్ సెంటర్లను వర్చువల్గా ప్రారంభిస్తారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయంలో గెజిటెడ్ అధికారుల సంఘం డైరీ ఆవిష్కరిస్తారు. దివంగత మాజీ మంత్రి పీ జనార్ధన్ రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా ఖైరతాబాద్లోని ఆయన విగ్రహానికి నివాళులర్పించి సీఎం మాట్లాడారు. గురుకులాల్లో కేంద్రీకృత కొనుగోలు విధానంపై అధికారులతో కలిసి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం జూబ్లీహిల్స్లోని యూసుఫ్గూడలో రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆయన వెంట పలువురు మంత్రులు ఉండనున్నారు. ఈరోజు మొత్తం ఇలా బిజీ షెడ్యూల్లో సీఎం ఉండనున్నారు. ఈనెల 16 నుంచి సీఎం రేవంత్ మున్సిపల్ ఎన్నికల బహిరంగ సభల్లో పాల్గొననున్నారని కాంగ్రెస్ వర్గాలు తెలిపాయి.
