LIVE : సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - SATHYA SAI CENTENARY CELEBRATIONS
Published : November 23, 2025 at 10:03 AM IST|
Updated : November 23, 2025 at 11:52 AM IST
Puttaparthi Sathya Sai Centenary Celebrations Live : ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా వర్ధిల్లుతున్న ఏపీలోని పుట్టపర్తిలో సత్యసాయి శతజయంతి వేడుకలు నేడు(ఆదివారం) అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండగగా ప్రకటించడంతో సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్టు, ప్రభుత్వ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో సకల ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 18న బాబా రథోత్సవంతో ప్రారంభమైన వేడుకలు నేడు జరిగే శతజయంతితో వేడుకలు ముగుస్తాయి.
ఈ వేడుకలకు ఉప రాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ ముఖ్య అతిథిగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి గౌరవ అతిథులుగా, ఏపీ మంత్రులు లోకేశ్, కందుల దుర్గేష్, అనగాని సత్యప్రసాద్, సవిత, సత్యకుమార్ యాదవ్, ప్రజాప్రతినిధులు అతిథులుగా హాజరయ్యారు. హిల్వ్యూ స్టేడియంలో జరిగే శతజయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలకు ఇప్పటికే లక్షల మంది భక్తులు దేశ, విదేశాల నుంచి పుట్టపర్తికి చేరుకున్నారు. భక్తుల బసకు తాత్కాలిక షెడ్లు, అక్కడే భోజనశాలలు, తాగునీరు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కల్పించారు. ఎక్కడికక్కడ వైద్యశిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు.
