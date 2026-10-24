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LIVE : రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్​లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్​లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2026 at 8:36 PM IST

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Updated : October 24, 2026 at 10:20 PM IST

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Raksha Expo-2026 Curtain Raiser Live : తెలంగాణ గ్లోబల్‌ సమిట్‌-2026లో భాగంగా డిసెంబరు 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లో భారీ స్థాయిలో రక్షా ఎక్స్‌పోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది. ఈ సందర్భంగా ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. డిసెంబరు 9న ఎయిర్‌ షో కూడా ఉంటుంది. తెలంగాణలో డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్‌ రంగాల అభివృద్ధికి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు రక్షా ఎక్స్‌పో కీలక వేదికగా నిలవనుంది. ఈ ఎక్స్‌పోలో పాల్గొనేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి రక్షణ, ఆయుధ తయారీ సంస్థలు, డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్‌ కంపెనీలను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు ఎక్స్‌పోలో భాగస్వామ్యం అవుతారు. హెచ్‌ఏఎల్, బీఈఎల్, బీడీఎల్‌ తదితర ప్రముఖ సంస్థలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడంతోపాటు  మార్కెటింగ్, బయ్యర్‌-సెల్లర్‌ సమావేశాలు, బిజినెస్‌ ఇంటరాక్షన్స్, ఎంఓయూలు, స్టార్టప్‌లకు అవకాశాలు, సెమినార్లను నిర్వహించనున్నారు. రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్​లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్యారా చూద్దాం.

Raksha Expo-2026 Curtain Raiser Live : తెలంగాణ గ్లోబల్‌ సమిట్‌-2026లో భాగంగా డిసెంబరు 7, 8, 9 తేదీల్లో హైదరాబాద్‌లో భారీ స్థాయిలో రక్షా ఎక్స్‌పోను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది. ఈ సందర్భంగా ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్‌లో రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. డిసెంబరు 9న ఎయిర్‌ షో కూడా ఉంటుంది. తెలంగాణలో డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్‌ రంగాల అభివృద్ధికి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు రక్షా ఎక్స్‌పో కీలక వేదికగా నిలవనుంది. ఈ ఎక్స్‌పోలో పాల్గొనేందుకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి రక్షణ, ఆయుధ తయారీ సంస్థలు, డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్‌ కంపెనీలను ఆహ్వానిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ సంస్థలకు ఎక్స్‌పోలో భాగస్వామ్యం అవుతారు. హెచ్‌ఏఎల్, బీఈఎల్, బీడీఎల్‌ తదితర ప్రముఖ సంస్థలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించడంతోపాటు  మార్కెటింగ్, బయ్యర్‌-సెల్లర్‌ సమావేశాలు, బిజినెస్‌ ఇంటరాక్షన్స్, ఎంఓయూలు, స్టార్టప్‌లకు అవకాశాలు, సెమినార్లను నిర్వహించనున్నారు. రక్ష ఎక్స్‌పో-2026 కర్టెన్ రైజర్​లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్యారా చూద్దాం.

Last Updated : October 24, 2026 at 10:20 PM IST

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TAGGED:

CM REVANTH LIVE
RAKSHA EXPO 2026
రక్ష ఎక్స్‌పో 2026 కర్టెన్ రైజర్

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