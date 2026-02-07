LIVE : వికారాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY VIKARABAD TOUR
Published : February 7, 2026 at 3:43 PM IST
CM Revanth Reddy Vikarabad Tour : మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ప్రజాపాలన-ప్రగతి బాట బహిరంగ సభలతో విస్తృత పర్యటనలు చేపట్టిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో పర్యటిస్తున్నారు. నారాయణపూర్లో బహిరంగసభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొన్నారు. స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఇందిరా మహిళా శక్తి చెక్కులను అందజేశారు. అలాగే పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. నిన్న ప్రజాపాలన-ప్రగతి బాటలో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించారు. సుమారు రూ.700 కోట్లతో మూడు ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలు, వ్యవసాయ కళాశాల, తెలంగాణ వర్సిటీలో పలు భవనాల నిర్మాణం తదితర పనులకు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపనలు చేశారు. రేపు CM రేవంత్ రెడ్డి భూపాలపల్లి నియోజకవర్గంలోని కొడవటంచ శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. దీంతో ఆలయంలో జరుగుతున్న వివిధ అభివృద్ధి పనులు, హెలీప్యాడ్, పార్కింగ్ ప్రాంతాలను ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ రావు పరిశీలించారు. చెల్పూర్లో జరిగే భారీ బహిరంగ సభకు నియోజకవర్గంలోని అన్ని గ్రామాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ నేతలు, వివిధ అనుబంధ సంఘాల నాయకులు, అభిమానులు ప్రజలు తరలిరావాలని ఆయన కోరారు.
