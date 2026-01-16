ETV Bharat / Videos

LIVE : నిర్మల్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Cm Revanth Reddy At Nirmal Live (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 2:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Cm Revanth Reddy At Nirmal Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇవాళ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇంకా వెలువడనందున ఓ పక్క ప్రభుత్వ పథకాల అమలును వేగవంతం చేస్తూ మరోపక్క కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులను సమాయాత్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీ, సదర్మాట్‌ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నిర్మల్‌లో బహిరంగసభలో పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. 

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కొలువు దీరాక సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్ని కార్యక్రమాలను ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల సంస్మరణ స్తూపాన్ని సందర్శించిన ఆయన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాను దత్తతను తీసతుకున్నట్లు ప్రకటించడం ఆశలను చిగురింపజేసింది. తాజాగా మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున ఇవాళ సీఎం ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి హెలిక్యాప్టర్‌లో ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా జైనథ్‌ మండలంలోని చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీని సందర్శిస్తున్నారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్​ ద్వారా వీక్షిద్దాం.

 

Cm Revanth Reddy At Nirmal Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇవాళ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇంకా వెలువడనందున ఓ పక్క ప్రభుత్వ పథకాల అమలును వేగవంతం చేస్తూ మరోపక్క కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులను సమాయాత్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీ, సదర్మాట్‌ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నిర్మల్‌లో బహిరంగసభలో పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. 

రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కొలువు దీరాక సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అన్ని కార్యక్రమాలను ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల సంస్మరణ స్తూపాన్ని సందర్శించిన ఆయన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాను దత్తతను తీసతుకున్నట్లు ప్రకటించడం ఆశలను చిగురింపజేసింది. తాజాగా మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున ఇవాళ సీఎం ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి హెలిక్యాప్టర్‌లో ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా జైనథ్‌ మండలంలోని చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీని సందర్శిస్తున్నారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్​ ద్వారా వీక్షిద్దాం.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

నిర్మల్​​ జిల్లాలో సీఎం పర్యటన
CM REVANTH REDDY AT NIRMAL
CM REVANTH REDDY IN ADILABAD
REVANTH REDDY AT SADARMAT BARRAGE
CM REVANTH REDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM REVANTH REDDY LIVE

LIVE : 'అరైవ్ అలైవ్' రోడ్ సేఫ్టీ ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 12, 2026 at 2:00 PM IST
ISRO PSLV LAUNCH

LIVE : నింగిలోకి దూసుకెళ్తున్న పీఎస్ఎల్వీ సీ62 రాకెట్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 12, 2026 at 10:23 AM IST
SUZEN MEDICARE

LIVE : సుజెన్ మెడికేర్ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

January 9, 2026 at 2:56 PM IST
PCC Meeting At Gandhi Bhavan Live

LIVE : పీసీసీ విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

January 8, 2026 at 2:16 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.