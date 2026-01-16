LIVE : నిర్మల్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 16, 2026 at 2:34 PM IST
Cm Revanth Reddy At Nirmal Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ మున్సిపల్ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఇంకా వెలువడనందున ఓ పక్క ప్రభుత్వ పథకాల అమలును వేగవంతం చేస్తూ మరోపక్క కాంగ్రెస్ శ్రేణులను సమాయాత్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీ, సదర్మాట్ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నిర్మల్లో బహిరంగసభలో పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు దీరాక సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్ని కార్యక్రమాలను ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల సంస్మరణ స్తూపాన్ని సందర్శించిన ఆయన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను దత్తతను తీసతుకున్నట్లు ప్రకటించడం ఆశలను చిగురింపజేసింది. తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున ఇవాళ సీఎం ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి హెలిక్యాప్టర్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్ మండలంలోని చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీని సందర్శిస్తున్నారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్ ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Cm Revanth Reddy At Nirmal Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ మున్సిపల్ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఇంకా వెలువడనందున ఓ పక్క ప్రభుత్వ పథకాల అమలును వేగవంతం చేస్తూ మరోపక్క కాంగ్రెస్ శ్రేణులను సమాయాత్తం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీ, సదర్మాట్ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. నిర్మల్లో బహిరంగసభలో పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు దీరాక సీఎం రేవంత్రెడ్డి అన్ని కార్యక్రమాలను ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల సంస్మరణ స్తూపాన్ని సందర్శించిన ఆయన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను దత్తతను తీసతుకున్నట్లు ప్రకటించడం ఆశలను చిగురింపజేసింది. తాజాగా మున్సిపల్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున ఇవాళ సీఎం ఆదిలాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి హెలిక్యాప్టర్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్ మండలంలోని చనాఖ-కోర్ట బ్యారేజీని సందర్శిస్తున్నారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ఈటీవీ భారత్ ద్వారా వీక్షిద్దాం.