LIVE : మీట్ ది ప్రెస్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY ON MEET THE PRESS
Published : November 9, 2025 at 11:52 AM IST
CM Revanth Reddy Meet the Press At Taj Krishna Hotel Hyderabad : మీట్ ది ప్రెస్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. హైదరాబాద్ ప్రెస్క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. బంజారాహిల్స్లోని తాజ్కృష్ణ హోటల్ మీట్ ది ప్రెస్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ ఛానెళ్ల జర్నలిస్టులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుత రాజకీయాలు, జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక, ప్రభుత్వ పరిపాలన తదితర విషయాలపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. శనివారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్బంగా ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. మీట్ ది ప్రెస్ అనేది ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిని జర్నలిస్టులు ఆహ్వానించి, తమ వినతులు వినడానికి ప్రశ్నలు అడగడానికి ఉద్దేశంతో కూడుకున్నది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగియనుంది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు జోరుగా ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఉద్ధృతంగా ప్రచారాన్ని కొనసాగించి ప్రజల వద్దకు వెళ్లి ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు.
