LIVE : మీట్​ ది ప్రెస్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY ON MEET THE PRESS

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 11:52 AM IST

CM Revanth Reddy Meet the Press At Taj Krishna Hotel Hyderabad : మీట్​ ది ప్రెస్​లో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. హైదరాబాద్​ ప్రెస్​క్లబ్​ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. బంజారాహిల్స్​లోని తాజ్​కృష్ణ హోటల్​ మీట్​ ది ప్రెస్​ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ ఛానెళ్ల జర్నలిస్టులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుత రాజకీయాలు, జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక, ప్రభుత్వ పరిపాలన తదితర విషయాలపై రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. శనివారం సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్బంగా ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. మీట్​ ది ప్రెస్​ అనేది ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిని జర్నలిస్టులు ఆహ్వానించి, తమ వినతులు వినడానికి ప్రశ్నలు అడగడానికి ఉద్దేశంతో కూడుకున్నది. జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక ప్రచారం ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ముగియనుంది. ఇప్పటికే ప్రధాన పార్టీలు జోరుగా ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహించాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలు ఉద్ధృతంగా ప్రచారాన్ని కొనసాగించి ప్రజల వద్దకు వెళ్లి ఓటు వేయాలని అభ్యర్థించారు.

HYDERABAD PRESS CLUB
TAJ KRISHNA HOTEL HYDERABAD
CM REVANTH REDDY ON MEET THE PRESS
మీట్​ ది ప్రెస్​లో రేవంత్​రెడ్డి
CM REVANTH REDDY ON MEET THE PRESS

ETV Bharat Telangana Team

