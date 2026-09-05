LIVE : దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ - సీఎం కీలక సమావేశం
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Published : September 5, 2026 at 3:47 PM IST
CM Revanth Reddy met with a delegation from TCS Hypervolt : టీసీఎస్ హైపర్వాల్ట్ ప్రతినిధుల బృందంతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై కీలక చర్చలు జరిపారు. హైదరాబాద్లో 250 ఎకరాలకుపైగా విస్తీర్ణంలో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో రూ.70 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అందుబాటులోకి సుమారు 7 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని సమాచారం. టీసీఎస్ హైపర్వాల్ట్ ప్రతినిధుల బృందంతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై కీలక చర్చలు జరిపారు. హైదరాబాద్లో 250 ఎకరాలకుపైగా విస్తీర్ణంలో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో రూ.70 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అందుబాటులోకి సుమారు 7 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని సమాచారం. ఈ భేటీ గురించి మరిన్ని వివరాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy met with a delegation from TCS Hypervolt : టీసీఎస్ హైపర్వాల్ట్ ప్రతినిధుల బృందంతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై కీలక చర్చలు జరిపారు. హైదరాబాద్లో 250 ఎకరాలకుపైగా విస్తీర్ణంలో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో రూ.70 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అందుబాటులోకి సుమారు 7 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని సమాచారం. టీసీఎస్ హైపర్వాల్ట్ ప్రతినిధుల బృందంతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమావేశం అయ్యారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదనపై కీలక చర్చలు జరిపారు. హైదరాబాద్లో 250 ఎకరాలకుపైగా విస్తీర్ణంలో 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో రూ.70 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా అందుబాటులోకి సుమారు 7 వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయని సమాచారం. ఈ భేటీ గురించి మరిన్ని వివరాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.