LIVE : జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY ROADSHOW
Published : November 5, 2025 at 8:14 PM IST|
Updated : November 5, 2025 at 8:30 PM IST
CM Revanth Reddy Live At Roadshow In Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి షేక్పేటలో రోడ్షో నిర్వహించి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. షేక్పేట డివిజన్లో ఏర్పాటు చేసిన కార్నర్ మీటింగ్లో ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని నగర ప్రజలను కోరారు. పదేళ్లుగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజక వర్గాన్ని బీఆర్ఎస్ పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్ యాదవ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు ఏ కష్టమొచ్చినా అండగా, సేవకులుగా ఉంటారన్న సీఎం కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్ను అభివృద్ధి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. గత పాలకుల హాయాంలో జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిందని అన్నారు. ఎలాగైనా జూబ్లీహిల్స్ను దక్కించుకోవాలనే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. బీఆర్ఎస్ నుంచి కేటీఆర్, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ తరఫున నేరుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి రోడ్షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ ప్రసంగాలతో నగర ప్రజలపై అన్నీ రకాల అస్త్రాలను ప్రయోగించి ఆకర్షిస్తున్నారు. 11వ తేదీనే పోలింగ్ ఉండటంతో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
