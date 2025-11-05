ETV Bharat / Videos

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​ ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY ROADSHOW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 8:14 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 8:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Live At Roadshow In Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో భాగంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి షేక్​పేటలో రోడ్​షో నిర్వహించి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. షేక్​పేట డివిజన్​లో ఏర్పాటు చేసిన కార్నర్​ మీటింగ్​లో ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్​ తరఫున పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని నగర ప్రజలను కోరారు. పదేళ్లుగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజక వర్గాన్ని బీఆర్​ఎస్​ పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్‌ యాదవ్‌ జూబ్లీహిల్స్​ ప్రజలకు ఏ కష్టమొచ్చినా అండగా, సేవకులుగా ఉంటారన్న సీఎం కాంగ్రెస్​ను గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్​ను​ అభివృద్ధి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. గత పాలకుల హాయాంలో జూబ్లీహిల్స్​ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిందని అన్నారు. ఎలాగైనా జూబ్లీహిల్స్​ను దక్కించుకోవాలనే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. బీఆర్​ఎస్​ నుంచి కేటీఆర్​, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, కాంగ్రెస్​ తరఫున నేరుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి రోడ్​షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ ప్రసంగాలతో నగర ప్రజలపై అన్నీ రకాల అస్త్రాలను ప్రయోగించి ఆకర్షిస్తున్నారు. 11వ తేదీనే పోలింగ్ ఉండటంతో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

CM Revanth Reddy Live At Roadshow In Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో భాగంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి షేక్​పేటలో రోడ్​షో నిర్వహించి ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారు. షేక్​పేట డివిజన్​లో ఏర్పాటు చేసిన కార్నర్​ మీటింగ్​లో ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్​ తరఫున పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని నగర ప్రజలను కోరారు. పదేళ్లుగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజక వర్గాన్ని బీఆర్​ఎస్​ పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్‌ యాదవ్‌ జూబ్లీహిల్స్​ ప్రజలకు ఏ కష్టమొచ్చినా అండగా, సేవకులుగా ఉంటారన్న సీఎం కాంగ్రెస్​ను గెలిపిస్తే జూబ్లీహిల్స్​ను​ అభివృద్ధి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. గత పాలకుల హాయాంలో జూబ్లీహిల్స్​ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిందని అన్నారు. ఎలాగైనా జూబ్లీహిల్స్​ను దక్కించుకోవాలనే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. బీఆర్​ఎస్​ నుంచి కేటీఆర్​, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, కాంగ్రెస్​ తరఫున నేరుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి రోడ్​షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ ప్రసంగాలతో నగర ప్రజలపై అన్నీ రకాల అస్త్రాలను ప్రయోగించి ఆకర్షిస్తున్నారు. 11వ తేదీనే పోలింగ్ ఉండటంతో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

Last Updated : November 5, 2025 at 8:30 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

REVANTH LIVE
CM REVANTH REDDY
JUBILEE HILLS BY ELECTION
రోడ్​షోలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి
CM REVANTH REDDY ROADSHOW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

KTR ROADSHOW AT JUBILEE HILLS

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​లో కేటీఆర్​ రోడ్​షో - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 4, 2025 at 8:05 PM IST
JUBILEE HILLS BY ELECTION CAMPAIGNING

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 4, 2025 at 7:57 PM IST
KTR ROADSHOW IN BORABANDA

LIVE : బోరబండలో కేటీఆర్​ రోడ్​షో - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 3, 2025 at 8:38 PM IST
CM Revanth Reddy Visits SLBC Tunnel Live

LIVE : నాగర్​ కర్నూల్​ జిల్లా మన్నేవారిపల్లిలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పర్యటన

November 3, 2025 at 3:02 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇంట్లో చిన్న పిల్లలున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.