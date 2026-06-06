LIVE : కోహెడ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్ శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH VISITS KOHEDA LIVE
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Published : June 6, 2026 at 6:44 PM IST
CM Revanth Lays Foundation Stone For koheda Fruit Market : భాగ్యనగరం సిగలో మరో మణిహారం. రాజధాని హైదరాబాద్ శివారు ప్రతిష్ఠాత్మక రామోజీ ఫిలిం సిటీ సమీపంలో బాహ్య వలయ రహదారి పక్కన కోహెడలో అంతర్జాతీయ సమీకృత ఫ్రూట్ మార్కెట్ కొలువు తీరబోతోంది. ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత ప్రమాణాలతో సాంకేతిక హంగులతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో మొత్తం 3387.35 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు మూడేళ్ల కాల వ్యవధిలో అందుబాటులోకి రానుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ - 2047-48 అవసరాలు దృష్ట్యా అంతర్జాతీయ సమీకృత మార్కెట్ రూపకల్పన చేసినందున పండ్లు, పూలు, డ్రైఫ్రూట్స్, డెయిరీ, ఫ్రోజెన్, చేపలు, మాంసం వంటి మార్కెట్లు రాబోతున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రూట్ మార్కెట్కు తెలంగాణ కేరాఫ్ అడ్రస్ కోహెడ కానుంది. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 25 వేల మందికి ఉపాధి కలుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కొహెడ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Lays Foundation Stone For koheda Fruit Market : భాగ్యనగరం సిగలో మరో మణిహారం. రాజధాని హైదరాబాద్ శివారు ప్రతిష్ఠాత్మక రామోజీ ఫిలిం సిటీ సమీపంలో బాహ్య వలయ రహదారి పక్కన కోహెడలో అంతర్జాతీయ సమీకృత ఫ్రూట్ మార్కెట్ కొలువు తీరబోతోంది. ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత ప్రమాణాలతో సాంకేతిక హంగులతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో మొత్తం 3387.35 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు మూడేళ్ల కాల వ్యవధిలో అందుబాటులోకి రానుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ - 2047-48 అవసరాలు దృష్ట్యా అంతర్జాతీయ సమీకృత మార్కెట్ రూపకల్పన చేసినందున పండ్లు, పూలు, డ్రైఫ్రూట్స్, డెయిరీ, ఫ్రోజెన్, చేపలు, మాంసం వంటి మార్కెట్లు రాబోతున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రూట్ మార్కెట్కు తెలంగాణ కేరాఫ్ అడ్రస్ కోహెడ కానుంది. ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 25 వేల మందికి ఉపాధి కలుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కొహెడ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.