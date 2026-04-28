LIVE : ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్​ కమిషనరేట్ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - FUTURE CITY COMMISSIONERATE

CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 28, 2026 at 5:26 PM IST

Updated : April 28, 2026 at 6:47 PM IST

CM Revanth Reddy Foundation Stone for Future City Commissionerate : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. భారత్​ ఫ్యూచర్ సిటీలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన పోలీస్ కమిషనరేట్ భవన నిర్మాణం జరగనుంది. ఇప్పటికే అక్కడ కొనసాగుతున్న పలు పనులను, ముఖ్యంగా యంగ్​ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పనులను సీఎం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పోలీస్​ కమిషనరేట్​ భవనాన్ని గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం తుక్కుగూడ (ఫాబ్ సిటీ)లోని టీజీఐఐసీ భవనంలో తాత్కాలిక పోలీస్​ కార్యాలయాన్ని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సోమవారమే ప్రారంభించారు. మీర్ ఖాన్​పేట్​లో శాశ్వత భవనం కోసం ప్రభుత్వం 24 ఎకరాల స్థలాన్ని, రూ.25 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. రెండేండ్లలో నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత అక్కడికి తరలించనున్నారు. సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ తరహాలోనే ఫ్యూచర్ సిటీ కార్యకలాపాలు ప్రస్తుతానికి తాత్కాలిక కమిషనరేట్ భవనం నుంచే కొనసాగనున్నాయి. 

