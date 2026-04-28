LIVE : ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ భవనానికి సీఎం శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం - FUTURE CITY COMMISSIONERATE
Published : April 28, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : April 28, 2026 at 6:47 PM IST
CM Revanth Reddy Foundation Stone for Future City Commissionerate : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫ్యూచర్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ భవనానికి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన పోలీస్ కమిషనరేట్ భవన నిర్మాణం జరగనుంది. ఇప్పటికే అక్కడ కొనసాగుతున్న పలు పనులను, ముఖ్యంగా యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పనులను సీఎం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. పోలీస్ కమిషనరేట్ భవనాన్ని గడువులోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం తుక్కుగూడ (ఫాబ్ సిటీ)లోని టీజీఐఐసీ భవనంలో తాత్కాలిక పోలీస్ కార్యాలయాన్ని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సోమవారమే ప్రారంభించారు. మీర్ ఖాన్పేట్లో శాశ్వత భవనం కోసం ప్రభుత్వం 24 ఎకరాల స్థలాన్ని, రూ.25 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. రెండేండ్లలో నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత అక్కడికి తరలించనున్నారు. సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ తరహాలోనే ఫ్యూచర్ సిటీ కార్యకలాపాలు ప్రస్తుతానికి తాత్కాలిక కమిషనరేట్ భవనం నుంచే కొనసాగనున్నాయి.
