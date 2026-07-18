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LIVE : అందెశ్రీ స్మృతివనానికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

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CM Revanth Reddy Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 6:16 PM IST

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CM Lays Foundation Stone For Ande Sri Smrutivanam Live : రాష్ట్ర గేయ రచయిత అందెశ్రీ స్మృతివనాన్ని మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్‌కేసర్‌లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అందెశ్రీ జయంతి సందర్భంగా ఈ పనులకు భూమి పూజ చేసే కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఆయనకు పార్టీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అందెశ్రీ స్మృతి వనానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఔటర్‌ రింగు రోడ్డు పక్కన హెచ్‌ఎండీఏకు చెందిన 30 గుంటల స్థలంలో ప్రభుత్వం ఈ పనులు చేపట్టనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.3.95 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన ప్రదేశంలోనే విగ్రహంతోపాటు స్మృతివనం ఏర్పాటు చేయన్నున్నట్లు కాంగ్రెస్‌ జిల్లా అధ్యక్షుడు తోటకూర వజ్రేష్‌యాదవ్‌ తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీనాయకులు, అభిమానులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అందెశ్రీ స్మృతివనానికి భూమి పూజ చేసిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Lays Foundation Stone For Ande Sri Smrutivanam Live : రాష్ట్ర గేయ రచయిత అందెశ్రీ స్మృతివనాన్ని మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లా ఘట్‌కేసర్‌లో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. అందెశ్రీ జయంతి సందర్భంగా ఈ పనులకు భూమి పూజ చేసే కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఆయనకు పార్టీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. అందెశ్రీ స్మృతి వనానికి ఆయన శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. ఔటర్‌ రింగు రోడ్డు పక్కన హెచ్‌ఎండీఏకు చెందిన 30 గుంటల స్థలంలో ప్రభుత్వం ఈ పనులు చేపట్టనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.3.95 కోట్లు మంజూరు చేసింది. అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన ప్రదేశంలోనే విగ్రహంతోపాటు స్మృతివనం ఏర్పాటు చేయన్నున్నట్లు కాంగ్రెస్‌ జిల్లా అధ్యక్షుడు తోటకూర వజ్రేష్‌యాదవ్‌ తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పార్టీనాయకులు, అభిమానులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. అందెశ్రీ స్మృతివనానికి భూమి పూజ చేసిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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TAGGED:

ANDE SRI SMRUTIVANAM
CM REVANTH ON ANDE SRI
అందెశ్రీ స్మృతివనం శంకుస్థాపన
CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH REDDY LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

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