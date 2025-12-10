ETV Bharat / Videos

LIVE : టీహబ్​లో స్టార్టప్​ల కోసం న్యూగూగుల్​ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - NEW GOOGLE FOR STARTUPS AT THUB

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 11:43 AM IST

CM Revanth Launches New Google for Startups at T-Hub Live : తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లోనూ దూసుకెళ్తుంది. తెలంగాణలో ప్రముఖ కంపెనీలు కీలక పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. హైదరాబాద్​ మహానగరానికి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వెల్లువలా వస్తున్నాయి. ఈనెల 8, 9వ తేదీల్లో జరిగిన తెలంగాణ రైజింగ్​ గ్లోబల్​ సమిట్​ 2025లో తెలంగాణకు రూ.5.75 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. తెలంగాణను ప్రపంచానికి రోల్​ మోడల్​గా నిలపాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్​ 2047 డాక్యుమెంట్​ను రూపొందించింది. దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ కంపెనీలను హైదరాబాద్​ తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అలాగే స్టార్టప్​ కంపెనీలకు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక స్థానాన్ని కేటాయించింది. భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే స్టార్టప్​లు ముఖ్యం. అలాంటి స్టార్టప్​ల కోసం టీహబ్​లో న్యూ గూగుల్​ను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి సందర్శించనున్నారు. తాజాగా టీహబ్​లో న్యూ గూగుల్​ను సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

