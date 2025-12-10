LIVE : టీహబ్లో స్టార్టప్ల కోసం న్యూగూగుల్ను ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - NEW GOOGLE FOR STARTUPS AT THUB
Published : December 10, 2025 at 11:43 AM IST
CM Revanth Launches New Google for Startups at T-Hub Live : తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లోనూ దూసుకెళ్తుంది. తెలంగాణలో ప్రముఖ కంపెనీలు కీలక పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు. హైదరాబాద్ మహానగరానికి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వెల్లువలా వస్తున్నాయి. ఈనెల 8, 9వ తేదీల్లో జరిగిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ 2025లో తెలంగాణకు రూ.5.75 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి. తెలంగాణను ప్రపంచానికి రోల్ మోడల్గా నిలపాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 డాక్యుమెంట్ను రూపొందించింది. దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ కంపెనీలను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అలాగే స్టార్టప్ కంపెనీలకు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక స్థానాన్ని కేటాయించింది. భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే స్టార్టప్లు ముఖ్యం. అలాంటి స్టార్టప్ల కోసం టీహబ్లో న్యూ గూగుల్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సందర్శించనున్నారు. తాజాగా టీహబ్లో న్యూ గూగుల్ను సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు దాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
