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LIVE: ఉద్యోగుల ప్రమాద బీమాకు శ్రీకారం చుట్టిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INSURANCE SCHEME FOR EMPLOYEES

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CM Revanth Reddy (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 25, 2026 at 5:22 PM IST

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Accident Insurance Scheme for Employees Live : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద జీవిత బీమా పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రవీంద్రభారతిలో సీఎం, మంత్రులు, ఉద్యోగుల సమక్షంలో మొత్తం 14 బ్యాంకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ చేసుకున్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసే శాశ్వత ఉద్యోగులకే ప్రమాద బీమాను వర్తింపజేయాలని తొలుత భావించారు. కానీ కాంట్రాక్టు, పొరుగుసేవల వంటి తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు కూడా అమలుచేయాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. బ్యాంకు ఖాతాలో ప్రభుత్వ వేతనం జమయ్యే ఉద్యోగులందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది. దాదాపు పది లక్షల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేలా ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం రూపొందించింది. ఉద్యోగి ప్రీమియం కింద ఎలాంటి రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. వేతన ఖాతాలున్న బ్యాంకుల ద్వారా ఈ పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉద్యోగి మరణిస్తే వేతన ఖాతా ఉన్న బ్యాంకులో నామినీకి రూ.60 లక్షల నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకూ బీమా పరిహారం లభిస్తుంది. పరిహారం ఎంత ఇవ్వాలనే అంశంపై ఒక్కో బ్యాంకు పరిమితి ఒక్కో రకంగా ఉంది. కొన్ని బ్యాంకులు రూ.60 లక్షల నుంచి రూ.కోటి ఇస్తామని తెలిపాయి. 

Accident Insurance Scheme for Employees Live : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రమాద జీవిత బీమా పథకాన్ని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రారంభించారు. రవీంద్రభారతిలో సీఎం, మంత్రులు, ఉద్యోగుల సమక్షంలో మొత్తం 14 బ్యాంకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ చేసుకున్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేసే శాశ్వత ఉద్యోగులకే ప్రమాద బీమాను వర్తింపజేయాలని తొలుత భావించారు. కానీ కాంట్రాక్టు, పొరుగుసేవల వంటి తాత్కాలిక ఉద్యోగులకు కూడా అమలుచేయాలని ప్రభుత్వం తాజాగా నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. బ్యాంకు ఖాతాలో ప్రభుత్వ వేతనం జమయ్యే ఉద్యోగులందరికీ ఇది వర్తిస్తుంది. దాదాపు పది లక్షల కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేలా ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం రూపొందించింది. ఉద్యోగి ప్రీమియం కింద ఎలాంటి రుసుం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. వేతన ఖాతాలున్న బ్యాంకుల ద్వారా ఈ పథకం అమలుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉద్యోగి మరణిస్తే వేతన ఖాతా ఉన్న బ్యాంకులో నామినీకి రూ.60 లక్షల నుంచి రూ.2 కోట్ల వరకూ బీమా పరిహారం లభిస్తుంది. పరిహారం ఎంత ఇవ్వాలనే అంశంపై ఒక్కో బ్యాంకు పరిమితి ఒక్కో రకంగా ఉంది. కొన్ని బ్యాంకులు రూ.60 లక్షల నుంచి రూ.కోటి ఇస్తామని తెలిపాయి. 

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TAGGED:

REVANTH REDDY LIVE
ఉద్యోగులకు ప్రమాద బీమా
ACCIDENT INSURANCE FOR EMPLOYEES
INSURANCE SCHEME FOR EMPLOYEES

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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