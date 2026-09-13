LIVE : ఆర్యవైశ్య ఆత్మగౌరవ భవన నిర్మాణ శంకుస్థాపనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : September 13, 2026 at 12:33 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 1:23 PM IST
CM Revanth Reddy Lays Foundation Stone for Arya Vaishya Atma Gaurava Bhavan : హైదరాబాద్ ఉప్పల్ భగాయత్లో నూతనంగా నిర్మించనున్న ఆర్య వైశ్య ఆత్మగౌరవ భవన నిర్మాణానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్యవైశ్య పెద్దలు భారీగా హాజరయ్యారు. శంకుస్థాపన కోసం విచ్చేసిన ముఖ్యమంత్రికి వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిలో ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం అందించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా సూచించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర మరువలేనిదన్నారు. కేసీఆర్ తన పాలనతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పేరుతో అప్పుల ఊబిలోకి దింపారని, ప్రాజెక్టు నిర్మాణాల పేరుతో భారీగా అవినీతికి పాల్పడ్డారని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. తమ ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసేలా పథకాలు రూపొందించామని, వారి అమలుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నట్లు రేవంత్ తెలిపారు. శంకుస్థాపన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీ చూద్దాం.
CM Revanth Reddy Lays Foundation Stone for Arya Vaishya Atma Gaurava Bhavan : హైదరాబాద్ ఉప్పల్ భగాయత్లో నూతనంగా నిర్మించనున్న ఆర్య వైశ్య ఆత్మగౌరవ భవన నిర్మాణానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్యవైశ్య పెద్దలు భారీగా హాజరయ్యారు. శంకుస్థాపన కోసం విచ్చేసిన ముఖ్యమంత్రికి వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిలో ప్రతి ఒక్కరూ సహకారం అందించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా సూచించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఆర్యవైశ్యుల పాత్ర మరువలేనిదన్నారు. కేసీఆర్ తన పాలనతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పేరుతో అప్పుల ఊబిలోకి దింపారని, ప్రాజెక్టు నిర్మాణాల పేరుతో భారీగా అవినీతికి పాల్పడ్డారని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. తమ ప్రజా పాలన ప్రభుత్వం వచ్చాక అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసేలా పథకాలు రూపొందించామని, వారి అమలుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నట్లు రేవంత్ తెలిపారు. శంకుస్థాపన అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని వీ చూద్దాం.