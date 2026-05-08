LIVE : కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTHREDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 8, 2026 at 12:25 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Kodangal Live : హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కొడంగల్కు బయలుదేరారు. కొండగల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ తర్వాత 430 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం, దౌల్తాబాద్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోస్గి వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన ముఖ్యమంత్రి చేశారు. సీఎంతో పాటు కొడంగల్కు మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహ, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు రామ్మోహన్ రెడ్డి, మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు బయలుదేరారు. అనంతరం సాయంత్రం కోస్గిలో బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు. ఆ తర్వాత 430 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం, దౌల్తాబాద్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోస్గి వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన ముఖ్యమంత్రి చేశారు. సీఎంతో పాటు కొడంగల్కు మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహ, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు రామ్మోహన్ రెడ్డి, మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు బయలుదేరారు. అనంతరం సాయంత్రం కోస్గిలో బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు.
CM Revanth Reddy Visits Kodangal Live : హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కొడంగల్కు బయలుదేరారు. కొండగల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ తర్వాత 430 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం, దౌల్తాబాద్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోస్గి వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన ముఖ్యమంత్రి చేశారు. సీఎంతో పాటు కొడంగల్కు మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహ, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు రామ్మోహన్ రెడ్డి, మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు బయలుదేరారు. అనంతరం సాయంత్రం కోస్గిలో బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు. ఆ తర్వాత 430 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం, దౌల్తాబాద్ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోస్గి వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన ముఖ్యమంత్రి చేశారు. సీఎంతో పాటు కొడంగల్కు మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహ, వాకిటి శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యేలు రామ్మోహన్ రెడ్డి, మనోహర్ రెడ్డి తదితరులు బయలుదేరారు. అనంతరం సాయంత్రం కోస్గిలో బహిరంగసభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు.