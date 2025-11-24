ETV Bharat / Videos

LIVE : కొడంగల్​లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH REDDY KODANGAL TOUR LIVE

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 24, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 5:27 PM IST

Telangana CM Revanth Reddy Kodangal Tour Live : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కొడంగల్ పట్టణంలో పర్యటిస్తున్నారు. హరికృష్ణ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మధ్యాహ్న భోజన కిచెన్ షెడ్ నిర్మాణానికి భూమి పూజ చేశారు. అనంతరం అక్కడ జరిగే బహిరంగ సభలో వివిధ అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. రూ.10,300 కోట్లతో చేపట్టే పనులను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన ఏర్పాట్లను వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతిక్ జైన్, జిల్లా ఎస్పీ స్నేహ మెహర పర్యవేక్షణ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ పర్యటన ప్రత్యక్ష ప్రసారం మీ కోసం చూసేయండి. అంతకుముందు దిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి, సుప్రీంకోర్టు 53వ ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఆ కార్యక్రమం ముగించుకుని హైదరాబాద్​ చేరుకున్న రేవంత్​ రెడ్డి, అక్కడి నుంచి నేరుగా కొడంగల్ చేరుకున్నారు.

REVANTH REDDY KODANGAL TOUR
TELANGANA CM REVANTH REDDY
రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ పర్యటన
CM REVANTH REDDY KODANGAL TOUR LIVE

ETV Bharat Telangana Team

