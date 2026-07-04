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LIVE : ఊర్కొండలో ఆంజనేయ స్వామికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY LIVE

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CM Revanth Visits in Nagarkurnool (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 3:31 PM IST

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CM Revanth Visits in Nagarkurnool : 20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితానికి పురుడు పోసిన గడ్డపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అడుగుపెట్టారు. జడ్పీటీసీగా మొదలై నేడు రాష్ట్ర రథసారథిగా ఎదిగిన సీఎం రేవంత్​ తనను ఆదరించిన ప్రజలకు, నడిపించిన నేలకు నమస్కరించేందుకు నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా మిడ్జిల్​ వచ్చారు. ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో తొలుత నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలోని ఊర్కొండకు చేరుకున్న సీఎం, పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం ఘన స్వాగతం పలికిన ఆలయ అర్చకులు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థప్రసాదాలను అందించారు.

దర్శనం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి తొలి ప్రయాణంలో తన వెంట నడిచిన నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలోని మిడ్జిల్‌లో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన అనంతరం భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాప్రతినిధిగా రాజకీయాల్లోకి పంపిన ప్రజలకు సీఎంగా తన కృతజ్ఞత తెలపనున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, మిడ్జిల్ వాసులకు భావోద్వేగ పూరితమైన వేడుకగా యాత్ర నిలవనుంది.

CM Revanth Visits in Nagarkurnool : 20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితానికి పురుడు పోసిన గడ్డపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అడుగుపెట్టారు. జడ్పీటీసీగా మొదలై నేడు రాష్ట్ర రథసారథిగా ఎదిగిన సీఎం రేవంత్​ తనను ఆదరించిన ప్రజలకు, నడిపించిన నేలకు నమస్కరించేందుకు నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా మిడ్జిల్​ వచ్చారు. ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో తొలుత నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలోని ఊర్కొండకు చేరుకున్న సీఎం, పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం ఘన స్వాగతం పలికిన ఆలయ అర్చకులు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి తీర్థప్రసాదాలను అందించారు.

దర్శనం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి తొలి ప్రయాణంలో తన వెంట నడిచిన నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలోని మిడ్జిల్‌లో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన అనంతరం భారీ బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాప్రతినిధిగా రాజకీయాల్లోకి పంపిన ప్రజలకు సీఎంగా తన కృతజ్ఞత తెలపనున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, మిడ్జిల్ వాసులకు భావోద్వేగ పూరితమైన వేడుకగా యాత్ర నిలవనుంది.

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TELANGANA CM REVANTH REDDY
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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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