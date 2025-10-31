ETV Bharat / Videos

LIVE : మొంథా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 4:05 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 4:10 PM IST

CM Revanth Visit Cyclone Montha Affected Areas : మొంథా తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఏరియల్​ సర్వే నిర్వహించారు. హెలికాప్టర్​ నుంచి హుస్నాబాద్​ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ప్రాంతాలను ఆయన వీక్షించారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​తో కలిసి ఏరియల్​ సర్వేకు వెళ్లారు. అనంతరం హనుమకొండలో వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటిస్తున్నారు. సమ్మయ్యనగర్​లో వరద ప్రాంతాలను, దెబ్బతిన్న నాలాలను ఆయన పరిశీలించారు.  

మొంథా తుపాను కారణంగా భారీ వర్షాలు, వరదలతో ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లా అతలాకుతలం అయిన విషయం తెలిసిందే. లక్షలాది ఎకరాల పొలాలు నీటమునిగాయి. వేలాది ఇళ్లలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. ప్రస్తుతం ఇళ్ల నుంచి జనం బయటకు వెళ్లినా బురద చేరింది. సర్వం కోల్పోయిన బాధితులను సీఎం పరామర్శించి, వారికి భరోసా ఇవ్వనున్నారు. బాధితులను ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. సీఎం వెంట మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్​ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్​, కొండా సురేఖ, పలువురు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.

CM REVANTH REDDY LIVE
CYCLONE MONTHA AFFECT IN WARANGAL
వరంగల్​లో సీఎం రేవంత్​ పర్యటన
CYCLONE MONTHA AFFECT

ETV Bharat Telangana Team

