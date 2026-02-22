ETV Bharat / Videos

LIVE : దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులు పరిశీలిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH INSPECT DEVADULA PROJECT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM REVANTH INSPECT DEVADULA PROJECT (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : February 22, 2026 at 3:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Inspect Devadula Project Live : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాతోపాటు కరీంనగర్, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో దాదాపుగా ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరందించే దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులను పరుగుల పెట్టించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. పనుల పురోగతిపై సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇవాళ ములుగు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈఏడాదికి ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తికావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందున ఎలాంటి అటంకాలు లేకుండా చేపట్టాల్సిన పనులపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్ కలల ప్రాజెక్టుగా భావించే జే.చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతలను ఈ ఏడాది పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టుకు నీరు అందించాలన్న ప్రభుత్వం సంకల్పం మేరకు ఎలాంటి ఆటంకాలు అడ్డంకులు లేకుండా పనులను వేగవంతంపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. మల్టీస్టోరేజి ఎత్తిపోతల పథకంగా పేరొందిన ఆ ప్రాజెక్టులో గోదావరి నుంచి 469 మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తి పోయనున్నారు. దేవాదుల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Revanth Reddy Inspect Devadula Project Live : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాతోపాటు కరీంనగర్, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో దాదాపుగా ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరందించే దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులను పరుగుల పెట్టించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. పనుల పురోగతిపై సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఇవాళ ములుగు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈఏడాదికి ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తికావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందున ఎలాంటి అటంకాలు లేకుండా చేపట్టాల్సిన పనులపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్ కలల ప్రాజెక్టుగా భావించే జే.చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతలను ఈ ఏడాది పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టుకు నీరు అందించాలన్న ప్రభుత్వం సంకల్పం మేరకు ఎలాంటి ఆటంకాలు అడ్డంకులు లేకుండా పనులను వేగవంతంపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. మల్టీస్టోరేజి ఎత్తిపోతల పథకంగా పేరొందిన ఆ ప్రాజెక్టులో గోదావరి నుంచి 469 మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తి పోయనున్నారు. దేవాదుల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : February 22, 2026 at 3:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY DEVADULA VISIT
CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH INSPECT DEVADULA PROJECT
CM REVANTH INSPECT DEVADULA PROJECT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

DCC Presidents Training Conference Live

LIVE : డీసీసీ అధ్యక్షులకు ట్రైనింగ్​ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

February 21, 2026 at 4:25 PM IST
India AI Impact Summit in Delhi

LIVE : దిల్లీలో ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమిట్‌ - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 19, 2026 at 10:12 AM IST
INTERNATIONAL FLEET REVIEW

LIVE : ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 18, 2026 at 9:38 AM IST
BIOASIA CONFERENCE IN HYDERABAD

LIVE : హైటెక్స్​లో బయో ఆసియా సదస్సుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 17, 2026 at 10:37 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.