LIVE : దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులు పరిశీలిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH INSPECT DEVADULA PROJECT
Published : February 22, 2026 at 2:55 PM IST|
Updated : February 22, 2026 at 3:06 PM IST
CM Revanth Reddy Inspect Devadula Project Live : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు కరీంనగర్, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో దాదాపుగా ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరందించే దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులను పరుగుల పెట్టించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టిసారించింది. పనుల పురోగతిపై సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ ములుగు జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈఏడాదికి ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తికావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నందున ఎలాంటి అటంకాలు లేకుండా చేపట్టాల్సిన పనులపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. కాంగ్రెస్ కలల ప్రాజెక్టుగా భావించే జే.చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతలను ఈ ఏడాది పూర్తిచేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టుకు నీరు అందించాలన్న ప్రభుత్వం సంకల్పం మేరకు ఎలాంటి ఆటంకాలు అడ్డంకులు లేకుండా పనులను వేగవంతంపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. మల్టీస్టోరేజి ఎత్తిపోతల పథకంగా పేరొందిన ఆ ప్రాజెక్టులో గోదావరి నుంచి 469 మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తి పోయనున్నారు. దేవాదుల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
