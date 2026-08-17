LIVE : టిమ్స్ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIMS HOSPITAL IN SANATH NAGAR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 17, 2026 at 6:02 PM IST
CM Revanth Reddy Inaugurating TIMS Hospital Live : హైదరాబాద్లోని సనత్నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 22.67 ఎకరాల్లో 5 బ్లాకులుగా ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. రెండు బ్లాకులు అడ్మినిస్ట్రేషన్, రీసెర్చ్ కోసం కేటాయించగా, మిగతా 3 బ్లాకుల్లో వివిధ రకాల వైద్య సేవలు అందించేందుకు కేటాయించారు. 'ఏ బ్లాక్'లో ఎమర్జెన్సీ సేవలు, 4 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, 'బీ బ్లాక్'లో ఓపీ సేవలు, ఫార్మసీ, డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు, 11 ఆపరేషన్ థియేటర్లు సిద్ధంగా ఉండగా, త్వరలో ఇక్కడే క్యాథ్ ల్యాబ్ అందుబాటులో రానుంది. ఇక 'సీ బ్లాక్'లో మైక్రో బయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లు, సీటీ, ఎంఆర్ఐ టెస్ట్లు, వీఐపీ సూట్ రూమ్స్, పెయిడ్ రూమ్స్, విదేశీ రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఫ్లోర్ కేటాయించారు. ఈ ఏడాది మే నుంచే ఓపీ ట్రయల్ రన్ను నిర్వహిస్తుండగా, రోజుకు దాదాపు 300 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Inaugurating TIMS Hospital Live : హైదరాబాద్లోని సనత్నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 22.67 ఎకరాల్లో 5 బ్లాకులుగా ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. రెండు బ్లాకులు అడ్మినిస్ట్రేషన్, రీసెర్చ్ కోసం కేటాయించగా, మిగతా 3 బ్లాకుల్లో వివిధ రకాల వైద్య సేవలు అందించేందుకు కేటాయించారు. 'ఏ బ్లాక్'లో ఎమర్జెన్సీ సేవలు, 4 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, 'బీ బ్లాక్'లో ఓపీ సేవలు, ఫార్మసీ, డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు, 11 ఆపరేషన్ థియేటర్లు సిద్ధంగా ఉండగా, త్వరలో ఇక్కడే క్యాథ్ ల్యాబ్ అందుబాటులో రానుంది. ఇక 'సీ బ్లాక్'లో మైక్రో బయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్లు, సీటీ, ఎంఆర్ఐ టెస్ట్లు, వీఐపీ సూట్ రూమ్స్, పెయిడ్ రూమ్స్, విదేశీ రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఫ్లోర్ కేటాయించారు. ఈ ఏడాది మే నుంచే ఓపీ ట్రయల్ రన్ను నిర్వహిస్తుండగా, రోజుకు దాదాపు 300 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.