ETV Bharat / Videos

LIVE : టిమ్స్ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - TIMS HOSPITAL IN SANATH NAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
TIMS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2026 at 6:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Inaugurating TIMS Hospital Live : హైదరాబాద్‌లోని సనత్​నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్‌ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 22.67 ఎకరాల్లో 5 బ్లాకులుగా ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. రెండు బ్లాకులు అడ్మినిస్ట్రేషన్‌, రీసెర్చ్ కోసం కేటాయించగా, మిగతా 3 బ్లాకుల్లో వివిధ రకాల వైద్య సేవలు అందించేందుకు కేటాయించారు. 'ఏ బ్లాక్‌'లో ఎమర్జెన్సీ సేవలు, 4 ఆపరేషన్ థియేటర్‌లు, 'బీ బ్లాక్‌'లో ఓపీ సేవలు, ఫార్మసీ, డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు, 11 ఆపరేషన్ థియేటర్లు సిద్ధంగా ఉండగా, త్వరలో ఇక్కడే క్యాథ్‌ ల్యాబ్‌ అందుబాటులో రానుంది. ఇక 'సీ బ్లాక్‌'లో మైక్రో బయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్‌లు, సీటీ, ఎంఆర్ఐ టెస్ట్‌లు, వీఐపీ సూట్ రూమ్స్‌, పెయిడ్ రూమ్స్‌, విదేశీ రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఫ్లోర్ కేటాయించారు. ఈ ఏడాది మే నుంచే ఓపీ ట్రయల్ రన్‌ను నిర్వహిస్తుండగా, రోజుకు దాదాపు 300 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Revanth Reddy Inaugurating TIMS Hospital Live : హైదరాబాద్‌లోని సనత్​నగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్‌ ఆసుపత్రిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సాయంత్రం లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 22.67 ఎకరాల్లో 5 బ్లాకులుగా ఈ ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. రెండు బ్లాకులు అడ్మినిస్ట్రేషన్‌, రీసెర్చ్ కోసం కేటాయించగా, మిగతా 3 బ్లాకుల్లో వివిధ రకాల వైద్య సేవలు అందించేందుకు కేటాయించారు. 'ఏ బ్లాక్‌'లో ఎమర్జెన్సీ సేవలు, 4 ఆపరేషన్ థియేటర్‌లు, 'బీ బ్లాక్‌'లో ఓపీ సేవలు, ఫార్మసీ, డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు, 11 ఆపరేషన్ థియేటర్లు సిద్ధంగా ఉండగా, త్వరలో ఇక్కడే క్యాథ్‌ ల్యాబ్‌ అందుబాటులో రానుంది. ఇక 'సీ బ్లాక్‌'లో మైక్రో బయాలజీ, బయో కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్‌లు, సీటీ, ఎంఆర్ఐ టెస్ట్‌లు, వీఐపీ సూట్ రూమ్స్‌, పెయిడ్ రూమ్స్‌, విదేశీ రోగుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక ఫ్లోర్ కేటాయించారు. ఈ ఏడాది మే నుంచే ఓపీ ట్రయల్ రన్‌ను నిర్వహిస్తుండగా, రోజుకు దాదాపు 300 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవ వేడుకలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIMS LIVE
CM REVANTH REDDY INAUGURATING TIMS
TIMS HOSPITAL INAUGURATED BY CM
టిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రారంభం
TIMS HOSPITAL IN SANATH NAGAR

ఇలాంటి కథనాలు

CEO Sudharshan Reddy

LIVE : తెలంగాణలో ఓటరు జాబితా ముసాయిదా విడుదల - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 17, 2026 at 4:35 PM IST
CM Revanth Reddy Warangal Tour Live

LIVE : పరకాలలో బహిరంగసభకు హాజరైన సీఎం- ప్రత్యక్షప్రసారం

August 16, 2026 at 2:42 PM IST
AT Home Programme in Lok Bhavan

LIVE : లోక్​భవన్​లో గవర్నర్ శివప్రతాప్​శుక్లా ఎట్​హోం కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2026 at 6:48 PM IST
Smart Ration Card Distribution Program

LIVE : సంగారెడ్డిలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 15, 2026 at 3:22 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.