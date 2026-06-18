LIVE : వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - VAN MAHOTSAV PROGRAM LIVE
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Published : June 18, 2026 at 5:32 PM IST
Van Mahotsav Program Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంపు, పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా చేపట్టనున్న వన మహోత్సవం-2026కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. రంగారెడ్డి జిల్లా గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని సీఎం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నాగలింగం మొక్కను, మంత్రి కొండా సురేఖ నేరేడు మొక్కను నాటారు. వన మహోత్సవం ప్రారంభించిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి రూ.35.50 కోట్ల వ్యయంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో చేపట్టనున్న అటవీ, ఎకో టూరిజం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులకు వర్చువల్గా శంకుస్థాపనలు చేయడంతో పాటు పలు ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారని అటవీశాఖ తెలిపింది. ఈ ఏడాది తెలంగాణవ్యాప్తంగా 16.06 కోట్ల మొక్కలు నాటాలనేది లక్ష్యమని వెల్లడించింది. 424.31 ఎకరాల గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతాన్ని జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, పర్యావరణ పునరుద్ధరణ లక్ష్యాలతో అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా రూ.11.57 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్ని సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందులో 3.6 కి.మీ ప్రహరీ, యోగా షెడ్, వాచ్టవర్ వంటి సదుపాయాలున్నాయి. అదనంగా రూ.6.27 కోట్ల వ్యయంతో పర్యావరణ పరిరక్షణ పనులు చేపట్టారు.
Van Mahotsav Program Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పచ్చదనం పెంపు, పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా చేపట్టనున్న వన మహోత్సవం-2026కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. రంగారెడ్డి జిల్లా గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని సీఎం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నాగలింగం మొక్కను, మంత్రి కొండా సురేఖ నేరేడు మొక్కను నాటారు. వన మహోత్సవం ప్రారంభించిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి రూ.35.50 కోట్ల వ్యయంతో వివిధ ప్రాంతాల్లో చేపట్టనున్న అటవీ, ఎకో టూరిజం మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులకు వర్చువల్గా శంకుస్థాపనలు చేయడంతో పాటు పలు ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారని అటవీశాఖ తెలిపింది. ఈ ఏడాది తెలంగాణవ్యాప్తంగా 16.06 కోట్ల మొక్కలు నాటాలనేది లక్ష్యమని వెల్లడించింది. 424.31 ఎకరాల గుర్రంగూడ అటవీ ప్రాంతాన్ని జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, పర్యావరణ పునరుద్ధరణ లక్ష్యాలతో అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా రూ.11.57 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనుల్ని సీఎం ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇందులో 3.6 కి.మీ ప్రహరీ, యోగా షెడ్, వాచ్టవర్ వంటి సదుపాయాలున్నాయి. అదనంగా రూ.6.27 కోట్ల వ్యయంతో పర్యావరణ పరిరక్షణ పనులు చేపట్టారు.