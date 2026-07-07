ETV Bharat / Videos

నాచారంలో బాలామృతం ప్లాంట్ ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM REVANTH REDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM Revanth Reddy At Nacharam (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 5:51 PM IST

|

Updated : July 7, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy At Nacharam Balamrutham Plant LIVE : అంగన్​వాడీ పిల్లల్లో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండేలా పౌష్టికాహారం అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. దీనికోసం అంగన్​వాడీ పిల్లలకు బాలామృతం పంపిణీ చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు బయట కాంట్రాక్టులు ఇచ్చి ఈ బాలామృతం తయారు చేయించేవారు. నేడు దీనిని ప్రభుత్వమే తయారు చేసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ఇందుకోసం నాచారంలోని తెలంగాణ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో బాలామృతం తయారు చేసే ప్లాంట్ నిర్మాణం జరిపించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ బాలామృతం ప్లాంట్ ను ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఈ బాలామృతం ప్లాంట్ నిర్మాణం చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంగన్​వాడీ పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించేలా ఈ ఫ్లాంట్ నిర్మాణం చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. బాలామృతం మెషిన్ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ప్లాంట్ ప్రారంభంలో భాగంగా మొక్కను నాటారు. ఈ దృశ్యాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..

CM Revanth Reddy At Nacharam Balamrutham Plant LIVE : అంగన్​వాడీ పిల్లల్లో ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండేలా పౌష్టికాహారం అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. దీనికోసం అంగన్​వాడీ పిల్లలకు బాలామృతం పంపిణీ చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు బయట కాంట్రాక్టులు ఇచ్చి ఈ బాలామృతం తయారు చేయించేవారు. నేడు దీనిని ప్రభుత్వమే తయారు చేసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ఇందుకోసం నాచారంలోని తెలంగాణ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో బాలామృతం తయారు చేసే ప్లాంట్ నిర్మాణం జరిపించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ బాలామృతం ప్లాంట్ ను ప్రారంభించారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఈ బాలామృతం ప్లాంట్ నిర్మాణం చేపట్టినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంగన్​వాడీ పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించేలా ఈ ఫ్లాంట్ నిర్మాణం చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. బాలామృతం మెషిన్ ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి ప్లాంట్ ప్రారంభంలో భాగంగా మొక్కను నాటారు. ఈ దృశ్యాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం..

Last Updated : July 7, 2026 at 6:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVANTH REDDY AT NACHARAM
BALAMRUTHAM PLANT INAUGURATION
నాచారంలో బాలామృతం ప్లాంట్
CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH AT BALAMRUTHAM PLAN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

KTR Visits Kaleshwaram Project Live

LIVE : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శించిన కేటీఆర్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 5, 2026 at 3:01 PM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : మిడ్జిల్‌ బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 4, 2026 at 4:47 PM IST
CM Revanth Visits in Nagarkurnool

LIVE : మిడ్జిల్​లో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

July 4, 2026 at 3:31 PM IST
Telangana Cabinet Meeting Live

LIVE : కేబినెట్ భేటీ అనంతరం మంత్రుల మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

July 2, 2026 at 8:43 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.