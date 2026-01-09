ETV Bharat / Videos

LIVE : సుజెన్ మెడికేర్ ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY

CM REVANTH REDDY (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 9, 2026 at 2:56 PM IST

CM Revanth Reddy Inaugurates Sujen Medicare In Hyderabad : రంగారెడ్డి జిల్లా రావిర్యాలలో సుజెన్ మెడికేర్​ను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డి, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఎమ్మెల్యేలు మల్​రెడ్డి రంగారెడ్డి, ప్రకాశ్ గౌడ్, కాలే యాదయ్య, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, టీజీఐఐసీ చైర్మన్ నిర్మల జగ్గారెడ్డి పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా రావిర్యాలలో సుజెన్ మెడికేర్​ను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డి, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఎమ్మెల్యేలు మల్​రెడ్డి రంగారెడ్డి, ప్రకాశ్ గౌడ్, కాలే యాదయ్య, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, టీజీఐఐసీ చైర్మన్ నిర్మల జగ్గారెడ్డి పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా రావిర్యాలలో సుజెన్ మెడికేర్​ను జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు, ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్‌రెడ్డి, స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఎమ్మెల్యేలు మల్​రెడ్డి రంగారెడ్డి, ప్రకాశ్ గౌడ్, కాలే యాదయ్య, పట్నం మహేందర్ రెడ్డి, టీజీఐఐసీ చైర్మన్ నిర్మల జగ్గారెడ్డి పాల్గొన్నారు. 

SUZEN MEDICARE
CM REVANTH REDDY

