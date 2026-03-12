ETV Bharat / Videos

LIVE : నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఐలైన్ స్టూడియోస్ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ - NETFLIX GLOBAL VFX HUB IN HYDERABAD

NETFLIX GLOBAL VFX HUB IN HYDERABAD (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 12, 2026 at 12:50 PM IST

Updated : March 12, 2026 at 12:58 PM IST

CM Revanth inaugurates Netflix Eyeline Studios office Live : హైదరాబాద్​ నగరం మరో అంతర్జాతీయ మైలురాయిని చేరుకుంది. నెట్​ఫ్లిక్స్​కు చెందిన ఐలైన్​ స్టూడియోస్ కార్యాలయాన్ని మంత్రి శ్రీధర్​బాబుతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. మొత్తం 30 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో ఈ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇండియాలో నెట్​ఫ్లిక్స్​ అడుగు పెట్టి ఇప్పటికి పది సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ విస్తరణ చేపడుతోంది. ఇది ఇప్పటికే ముంబయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండగా, ఇండియాలో ఇది రెండో కార్యాలయం కానుంది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్​లో యానిమేషన్​, గేమింగ్​ అండ్​ కామిక్స్​, విజువల్​ ఎఫెక్ట్స్​ రంగం మరింత పటిష్ఠం కానుందని సర్కారు భావిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్​బాబు, నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఐలైన్​ స్టూడియోస్​ సీఈఓ శ్రీ జెఫ్​ షాపిరో, సినీ నటుడు రానా దగ్గుబాటి , టీఎఫ్​డీసీ ఛైర్మన్​ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఐలైన్​ స్టూడియోస్​ కార్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్​బాబు ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

NETFLIX GLOBAL VFX HUB IN HYDERABAD
NETFLIX OPEN IN HYDERABAD
CM REVANTH REDDY ON NETFLIX LIVE
నెట్​ఫ్లిక్స్​ ఐలైన్​ స్టూడియోస్
NETFLIX GLOBAL VFX HUB IN HYDERABAD

