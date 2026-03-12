LIVE : నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలైన్ స్టూడియోస్ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవంలో సీఎం రేవంత్ - NETFLIX GLOBAL VFX HUB IN HYDERABAD
Published : March 12, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 12:58 PM IST
CM Revanth inaugurates Netflix Eyeline Studios office Live : హైదరాబాద్ నగరం మరో అంతర్జాతీయ మైలురాయిని చేరుకుంది. నెట్ఫ్లిక్స్కు చెందిన ఐలైన్ స్టూడియోస్ కార్యాలయాన్ని మంత్రి శ్రీధర్బాబుతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. మొత్తం 30 వేల చ.అ. విస్తీర్ణంలో ఈ కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇండియాలో నెట్ఫ్లిక్స్ అడుగు పెట్టి ఇప్పటికి పది సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ విస్తరణ చేపడుతోంది. ఇది ఇప్పటికే ముంబయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుండగా, ఇండియాలో ఇది రెండో కార్యాలయం కానుంది. ఈ విస్తరణలో భాగంగా హైదరాబాద్లో యానిమేషన్, గేమింగ్ అండ్ కామిక్స్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ రంగం మరింత పటిష్ఠం కానుందని సర్కారు భావిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఐటీ మంత్రి శ్రీధర్బాబు, నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలైన్ స్టూడియోస్ సీఈఓ శ్రీ జెఫ్ షాపిరో, సినీ నటుడు రానా దగ్గుబాటి , టీఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్ ఐలైన్ స్టూడియోస్ కార్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి శ్రీధర్బాబు ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
