LIVE : సిద్దిపేట జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY IN SIDDIPET

CM REVANTH REDDY IN SIDDIPET (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 4:05 PM IST

CM Revanth Reddy Inaugurates Narmeta Oil Palm Factory : సిద్దిపేట జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతోంది. నర్మెటలో రైతు ఉత్సవాల కార్యక్రమానికి హాజరైన సీఎం, తెలంగాణ ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించడంతో పాటు రిఫైనరీకి శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.300 కోట్లతో సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెటలో ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం పూర్తికాగా దానిని ప్రారంభించారు. అనంతరం సిద్దిపేట, గజ్వేల్ నియోజవర్గాలకు సంబంధించి రూ.475.72 కోట్లతో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన కూడా చేస్తున్నారు. ఇందులో సిద్దిపేట మున్సిపాలిటీలో నీటి సరఫరా, భూగర్భ డ్రైనేజీ పనులు, ఎన్సాన్‌పల్లిలో జిల్లా జైలు, సెంట్రల్ మెడిసిన్ స్టోర్ ప్రారంభోత్సవం ఉన్నాయి. ఈ కార్యక్రమాల తరువాత సిద్దిపేటలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించనున్నారు. ఇదే వేదికపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు పలువురు మంత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ పర్యటనను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

