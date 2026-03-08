ETV Bharat / Videos

LIVE : శాసనమండలి భవనాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING

CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 10:24 AM IST

Updated : March 8, 2026 at 10:42 AM IST

Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy inaugurates Legislative Council Building : శతాబ్దానికి పైగా చరిత్రను తనలో దాచుకున్న అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోని టౌన్​హాల్ భవనం మళ్లీ పునర్వైభవానికి సిద్ధమైంది. ఈ చారిత్రక భవనాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి శాసనసభ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి, ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, శాసనసభ వ్యవహారాలశాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మంత్రులు, పొన్నం ప్రభాకర్ కోమటిరెడ్డి వెంకట రెడ్డి, అజారుద్దీన్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. 1905లో ఈ టౌన్​హాల్​ భవన నిర్మాణం ప్రారంభమైంది. దీనిని రాజస్థాన్, పర్షియన్ శైలిలో అత్యంత అద్భుతమైన కళతో సుందరంగా నిర్మించారు. అప్పట్లో అసఫ్​ జా మీర్​ మహబూబ్​ అలీఖాన్​ 50 వసంతంలో అడుగుపెట్టే సందర్భంలో ఆయనకు బహుమతిగా ఇచ్చేందుకు దీనిని ప్రారంభించారు. నీలం సంజీవ రెడ్డి, తరిమెల నాగిరెడ్డి, సర్దార్ గౌతు లచ్చన్న, పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య, జూపూడి యజ్ఞ నారాయణ, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు, ఎన్జీ రంగా, జైపాల్ రెడ్డి వంటి నాయకులెందరో ఈ భవనంలోని సభలో పాల్గొన్నారు.

CM REVANTH REDDY
TOWN HALL BUILDING
TELANGANA ASSEMBLY
LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING
ETV Bharat Telangana Team

