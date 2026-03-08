ETV Bharat / Videos

LIVE : చారిత్రక బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువును ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM ON BUM RUKN UD DOWLA LAKE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
CM ON BUM RUKN UD DOWLA LAKE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 8:51 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 9:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Inaugurates Bum Rukn Ud Dowla Lake Live : హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో హైడ్రా పునరుద్దరించిన చారిత్రక చెరువు  బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలాను ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. పాతబస్తీకి మణిహారమైన చెరువును అక్రమార్కుల చెర నుంచి  హైడ్రా విడిపించి సుందరీకరించింది. కాలగర్భంలో కలిసిపోయిందనుకున్న చెరువును ఏడాదిలో అభివృద్ధి చేసింది. నిజాంల కాలంలో 104.88 ఎకరాలున్న బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు ఆక్రమణలతో 4.5 ఎకరాలకు కుంచించుకుపోయింది. 45 ఆక్రమణలను తొలగించి 12 ఎకరాల చెరువు భూమిని కాపాడింది. చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దింది. ఘనమైన చెరువు మురికి గుంటలా మారగడంపై స్థానిక ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ 2024 అక్టోబర్ లో చెరువును పరిశీలించి అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లను బేఖాతరు చేస్తూ చెరువు ఎఫ్ టీఎల్ లో నిర్మించిన అనధికారికంగా నిర్మాణాలను తొలగించడంతో 4.5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ప్రాంతం 18.23 ఎకరాలకు విస్తరించింది. బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థతో చెరువు అభివృద్ధి ప్రణాళికలను తయారుచేసిన హైడ్రా చారిత్రక ఆనవాళ్లను గుర్తుచేస్తూ పరిసరాలను ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దింది. చారిత్రక బుమ్​ రుక్​ ఉద్​ దౌలా చెరువును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

CM Inaugurates Bum Rukn Ud Dowla Lake Live : హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో హైడ్రా పునరుద్దరించిన చారిత్రక చెరువు  బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలాను ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. పాతబస్తీకి మణిహారమైన చెరువును అక్రమార్కుల చెర నుంచి  హైడ్రా విడిపించి సుందరీకరించింది. కాలగర్భంలో కలిసిపోయిందనుకున్న చెరువును ఏడాదిలో అభివృద్ధి చేసింది. నిజాంల కాలంలో 104.88 ఎకరాలున్న బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు ఆక్రమణలతో 4.5 ఎకరాలకు కుంచించుకుపోయింది. 45 ఆక్రమణలను తొలగించి 12 ఎకరాల చెరువు భూమిని కాపాడింది. చెరువు చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దింది. ఘనమైన చెరువు మురికి గుంటలా మారగడంపై స్థానిక ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ 2024 అక్టోబర్ లో చెరువును పరిశీలించి అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించారు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లను బేఖాతరు చేస్తూ చెరువు ఎఫ్ టీఎల్ లో నిర్మించిన అనధికారికంగా నిర్మాణాలను తొలగించడంతో 4.5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ప్రాంతం 18.23 ఎకరాలకు విస్తరించింది. బెంగళూరుకు చెందిన విమోస్ టెక్నాలజీ సంస్థతో చెరువు అభివృద్ధి ప్రణాళికలను తయారుచేసిన హైడ్రా చారిత్రక ఆనవాళ్లను గుర్తుచేస్తూ పరిసరాలను ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దింది. చారిత్రక బుమ్​ రుక్​ ఉద్​ దౌలా చెరువును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : March 8, 2026 at 9:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

TWO LAKES RESTORED BY HYDRAA
HISTORICAL BUM RUKN UD DOWLA LAKE
CM ON BUM RUKN UD DOWLA LAKE
BUM RUKN UD DOWLA LAKE INAUGURATION
CM ON BUM RUKN UD DOWLA LAKE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

WORLD WOMEN DAY CELEBRATIONS

LIVE : ప్రజాభవన్‌లో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 8, 2026 at 11:50 AM IST
LEGISLATIVE COUNCIL BUILDING

LIVE : శాసనమండలి భవనాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 8, 2026 at 10:24 AM IST
CM Revanth Reddy

LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమక్షంలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 7, 2026 at 4:15 PM IST
Revanth Reddy Attended the Stand with Her Program

LIVE : జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో స్టాండ్ విత్ హర్ కార్యక్రమం - ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

March 7, 2026 at 12:20 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.