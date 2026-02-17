LIVE : హైటెక్స్లో బయో ఆసియా సదస్సుకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - BIOASIA CONFERENCE IN HYDERABAD
Published : February 17, 2026 at 10:37 AM IST
Bio Asia Conference in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని హైటెక్స్ వేదికగా నిర్వహిస్తున్న బయో ఆసియా సదస్సును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, ప్రముఖులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. రెండ్రోజుల పాటు ఈ సదస్సును ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ వేడుక ఆసియాలోనే అతిపెద్ద లైఫ్ సైన్సెస్, హెల్త్ కేర్ సమిట్గా మారబోతుంది. ఒకే వేదికపైకి ఫార్మా, బయోటెక్నాలజీ రంగాల మేధావులు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉండే పెట్టుబడిదారులు, శాస్త్రవేత్తలు హజరు కానున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ బయో ఆసియా సదస్సుకు ప్రపంచ దిగ్గజ వ్యాపారవేత్తలు, ఆవిష్కర్తలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆహ్వానం పలికింది. ఈ సదస్సుతో హైదరాబాద్ మహానగరం అంతర్జాతీయంగా పలు దిగ్గజాల దృష్టిని ఆకర్షించనున్నట్లు పలువురు ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఈ బయో ఆసియా ఇంటర్నేషనల్ అడ్వైసరీ బోర్డులో రాబర్ట్ నైస్మిత్, మకరంద్ జవదేకర్, అజిత్ శెట్టి ఉన్నారు.
