LIVE : హైదరాబాద్ పీపుల్స్ ప్లాజా వద్ద సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్యాండిల్ ర్యాలీ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - NEET QUESTION PAPER LEAK
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Published : July 25, 2026 at 7:34 PM IST
CM Revanth Reddy Live : నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై ఢిల్లీ పోలీసులు జరిపిన లాఠీచార్జ్ దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. జూలై 20న విద్యార్థి సంఘాలు చేపట్టిన 'సంసద్ చలో' (పార్లమెంట్ మార్చ్) సందర్భంగా ఈ ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. పేపర్ లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేయడంతో ఆయన రాజీనామా చేశారు. వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని తక్షణమే రద్దు చేయాలని కోరారు. శాంతియుతంగా ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్న విద్యార్థులను చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయడంతో పాటు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారని విద్యార్థి సంఘాలు ఆరోపించాయి. ఈ లాఠీచార్జీని ఖండిస్తూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రశ్నిస్తున్న యువతపై దాడులు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఈ సందర్భంగా పీపుల్స్ ప్లాజా నుంచి ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వరకు రేవంత్ రెడ్డి ర్యాలీ చేస్తున్నారు.
CM Revanth Reddy Live : నీట్ ప్రశ్నాపత్రాల లీకేజీ, ఉన్నత విద్యా వ్యవస్థలోని లోపాలపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై ఢిల్లీ పోలీసులు జరిపిన లాఠీచార్జ్ దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. జూలై 20న విద్యార్థి సంఘాలు చేపట్టిన 'సంసద్ చలో' (పార్లమెంట్ మార్చ్) సందర్భంగా ఈ ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. పేపర్ లీకేజీకి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలని విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేయడంతో ఆయన రాజీనామా చేశారు. వరుస వైఫల్యాల నేపథ్యంలో నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీని తక్షణమే రద్దు చేయాలని కోరారు. శాంతియుతంగా ప్రదర్శన నిర్వహిస్తున్న విద్యార్థులను చెదరగొట్టడానికి పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయడంతో పాటు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించారని విద్యార్థి సంఘాలు ఆరోపించాయి. ఈ లాఠీచార్జీని ఖండిస్తూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ప్రశ్నిస్తున్న యువతపై దాడులు చేయడం సరికాదని హితవు పలికారు. ఈ సందర్భంగా పీపుల్స్ ప్లాజా నుంచి ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వరకు రేవంత్ రెడ్డి ర్యాలీ చేస్తున్నారు.