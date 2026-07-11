LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లైవ్
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Published : July 11, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 6:13 PM IST
CM Revanth Reddy Held a Press Conference : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవవనరుల అభివృద్ధి కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రధానంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో గత ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెబుతోందని వివరించారు. 2023 అక్టోబర్ 23నాడు మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు కుంగిపోయిందని, మేడిగడ్డలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తిచూపుతూ ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక ఇచ్చిందని సీఎం గుర్తుచేశారు. వీటితో పాటు రైతు బంధు పథకం అమలు తీరు, ఎల్నినో సమస్యలను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, సాగునీరు, తాగునీటి సమస్యలు లేకుండా చేపట్టిన ప్రణాళికలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం, పంపిణీ, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరు, తమ పాలనలో జరిగిన అభివృద్ధిని ఆయన వివరిస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ప్రణాళికలు, సర్ విషయంలో జాగ్రత్తల గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం
CM Revanth Reddy Held a Press Conference : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవవనరుల అభివృద్ధి కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్మీట్లో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రధానంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో గత ప్రభుత్వం అబద్ధాలు చెబుతోందని వివరించారు. 2023 అక్టోబర్ 23నాడు మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు కుంగిపోయిందని, మేడిగడ్డలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తిచూపుతూ ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక ఇచ్చిందని సీఎం గుర్తుచేశారు. వీటితో పాటు రైతు బంధు పథకం అమలు తీరు, ఎల్నినో సమస్యలను అధిగమించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, సాగునీరు, తాగునీటి సమస్యలు లేకుండా చేపట్టిన ప్రణాళికలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మీడియాకు వివరిస్తున్నారు. వీటితో పాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం, పంపిణీ, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరు, తమ పాలనలో జరిగిన అభివృద్ధిని ఆయన వివరిస్తున్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ప్రణాళికలు, సర్ విషయంలో జాగ్రత్తల గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం