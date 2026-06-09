LIVE : మహిళా సంఘాలకు మరో 400 కొత్త బస్సులు అందజేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM AT SECUNDERABAD PARADE GROUND
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Published : June 9, 2026 at 5:27 PM IST
CM Revanth Reddy At Secunderabad Parade Ground : మహిళా సంఘాల ఆర్థిక సాధికారత కోసం చేపట్టిన ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో భాగంగా కొనుగోలు చేసిన మరో 400 కొత్త బస్సులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. 2025 మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానం నుంచి తొలి విడతలో 153 బస్సులను ప్రారంభించారు. వీటికి డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను ఆర్టీసీనే సమకూర్చింది. జీతభత్యాలు పోనూ ఒక్కో బస్సుకు ఆర్టీసీ నెలకు రూ.69,468 అద్దె చెల్లిస్తోంది. 153 బస్సులకు నెలకు రూ.1,06,28,604 చొప్పున ఏడాదికి రూ.12,75,43,248 ఆదాయం వచ్చింది. బస్సుల కొనుగోలు, ఆర్టీసీ అద్దెకిచ్చి నడిపించడం విజయవంతం కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండో విడతలో మరో 400 బస్సుల కొనుగోలుకు అనుమతించింది. దీంతో ఆ బస్సుల సంఖ్య 553కు చేరింది. రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) మహిళా సంఘాల ద్వారా ఆ బస్సులను కొనుగోలు చేయించింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆర్టీసీ వీటిని అద్దెకు తీసుకునేందుకు అంగీకరించింది. పరేడ్ మైదానంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం..
CM Revanth Reddy At Secunderabad Parade Ground : మహిళా సంఘాల ఆర్థిక సాధికారత కోసం చేపట్టిన ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకంలో భాగంగా కొనుగోలు చేసిన మరో 400 కొత్త బస్సులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. 2025 మార్చి 8న అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానం నుంచి తొలి విడతలో 153 బస్సులను ప్రారంభించారు. వీటికి డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను ఆర్టీసీనే సమకూర్చింది. జీతభత్యాలు పోనూ ఒక్కో బస్సుకు ఆర్టీసీ నెలకు రూ.69,468 అద్దె చెల్లిస్తోంది. 153 బస్సులకు నెలకు రూ.1,06,28,604 చొప్పున ఏడాదికి రూ.12,75,43,248 ఆదాయం వచ్చింది. బస్సుల కొనుగోలు, ఆర్టీసీ అద్దెకిచ్చి నడిపించడం విజయవంతం కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండో విడతలో మరో 400 బస్సుల కొనుగోలుకు అనుమతించింది. దీంతో ఆ బస్సుల సంఖ్య 553కు చేరింది. రాష్ట్ర పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ (సెర్ప్) మహిళా సంఘాల ద్వారా ఆ బస్సులను కొనుగోలు చేయించింది. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు ఆర్టీసీ వీటిని అద్దెకు తీసుకునేందుకు అంగీకరించింది. పరేడ్ మైదానంలో జరుగుతున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం..