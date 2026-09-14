కుటుంబ సమేతంగా వినాయక చవితి పూజల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : September 14, 2026 at 5:43 PM IST
CM Revanth Reddy At Ganapathi Pooja : సీఎం రేవంత్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహం వద్ద కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. భార్య, కుమార్తె, అల్లుడు, మనవడితో కలిసి గణపతి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విఘ్నాలు తొలగి ఆనందం, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, విజయాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. వాడవాడలా ఏర్పాటు చేసే గణేష్ మండపాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు.
గణపతి నవరాత్రులను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్తోపాటు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ట్రాఫిక్కు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే చోట తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. వినాయక మండపాలకు ఈ ఏడాది కూడా ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్లు సీఎం ఇటీవల వివరించారు. ప్రజలందరి జీవితాల్లో విఘ్నాలు తొలగి, విజయాలు చేకూరాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రార్థించారు.
CM Revanth Reddy At Ganapathi Pooja : సీఎం రేవంత్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక విగ్రహం వద్ద కుటుంబ సమేతంగా ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. భార్య, కుమార్తె, అల్లుడు, మనవడితో కలిసి గణపతి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విఘ్నేశ్వరుడి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో విఘ్నాలు తొలగి ఆనందం, ఐశ్వర్యం, ఆరోగ్యం, విజయాలు కలగాలని ఆకాంక్షించారు. వాడవాడలా ఏర్పాటు చేసే గణేష్ మండపాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు.
గణపతి నవరాత్రులను దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్తోపాటు అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో ట్రాఫిక్కు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే చోట తగిన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని సీఎం ఇప్పటికే పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. వినాయక మండపాలకు ఈ ఏడాది కూడా ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్లు సీఎం ఇటీవల వివరించారు. ప్రజలందరి జీవితాల్లో విఘ్నాలు తొలగి, విజయాలు చేకూరాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రార్థించారు.