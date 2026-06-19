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LIVE : యంగ్​ ఇండియా స్టూడెంట్​​ కిట్లు పంపిణీ చేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - YOUNG INDIA STUDENT KITS LIVE

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CM Revanth Distributes Young India Student Kits Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 4:20 PM IST

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CM Revanth Distributes Young India Student Kits Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కస్తూర్బా విద్యాలయాలు, సంక్షేమ గురుకులాలు, వసతిగృహాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్‌లు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే నాటికి విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్‌లు ఇస్తామని ఇచ్చిన హామీ మేరకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. ఈ మేరకు ఎల్‌.బి. స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో గురుకుల విద్యార్థులకు 22, పాఠశాల విద్యార్థులకు 7, వసతిగృహ విద్యార్థులకు 10 వస్తువులతో కూడిన కిట్లను గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌శుక్లా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అందిస్తున్నారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలను మాదకద్రవ్య రహితంగా(డ్రగ్స్​ రహితంగా) తీర్చిదిద్దాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పానికి అనుగుణంగా గవర్నర్‌ విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తున్నారు. కార్యక్రమంలో దాదాపు 15వేల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా, సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిలు యంగ్​ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్​ కిట్లను పంపిణీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Revanth Distributes Young India Student Kits Live : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కస్తూర్బా విద్యాలయాలు, సంక్షేమ గురుకులాలు, వసతిగృహాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం యంగ్‌ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్‌లు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే నాటికి విద్యార్థులకు ఎడ్యుకేషన్‌ కిట్‌లు ఇస్తామని ఇచ్చిన హామీ మేరకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. ఈ మేరకు ఎల్‌.బి. స్టేడియంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో గురుకుల విద్యార్థులకు 22, పాఠశాల విద్యార్థులకు 7, వసతిగృహ విద్యార్థులకు 10 వస్తువులతో కూడిన కిట్లను గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌శుక్లా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అందిస్తున్నారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలను మాదకద్రవ్య రహితంగా(డ్రగ్స్​ రహితంగా) తీర్చిదిద్దాలనే ప్రభుత్వ సంకల్పానికి అనుగుణంగా గవర్నర్‌ విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తున్నారు. కార్యక్రమంలో దాదాపు 15వేల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా, సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిలు యంగ్​ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్​ కిట్లను పంపిణీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

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YOUNG INDIA STUDENT KITS LIVE

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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