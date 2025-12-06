LIVE : దేవరకొండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - REVANTH REDDY DEVARAKONDA TOUR
Published : December 6, 2025 at 3:14 PM IST
CM Revanth Reddy Devarakonda Tour Live : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి డిసెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి జిల్లాల్లో పర్యటిస్తున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి అయిన సందర్భంగా ప్రజాపాలన విజయోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే రేవంత్ రెడ్డి ఈ పర్యటనలు చేస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల అవడంతో సీఎం పర్యటన పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితం అవుతుందని పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. డిసెంబర్ ఒకటో తేదీన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మక్తల్, 2న ఖమ్మం జిల్లా కొత్తగూడెం, 3న కరీంనగర్ జిల్లా హుస్నాబాద్, 4న ఆదిలాబాద్ జిల్లా, వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో పర్యటించారు. ఆ జిల్లాల్లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రస్తుతం నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండలో రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు. డిసెంబర్ 9లోపు వరకు సీఎం జిల్లాల పర్యటన ఉండే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో సీఎం పర్యటించే అవకాశముందని సమాచారం. దేవరకొండలో ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల్లో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తున్నారు.
