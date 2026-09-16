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చార్మినార్, గోల్కొండ కోట రాసివ్వమని నా దగ్గరికి వస్తుంటారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

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చార్మినార్, గోల్కొండ కోట రాసివ్వమని నా దగ్గరికి వస్తుంటారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2026 at 3:06 PM IST

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CM Revanth Reddy Comments on Charminar and Golconda Fort : తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనంతరం ధరణి పేరు మీద లక్షల కోట్ల ఆస్తి దోపిడీకి గురైందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. 22ఏ అంశంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డిపై సంబంధం ఉన్నవారు లేని వారు స్థాయి మరచి ఆరోపణలు తీవ్రంగా చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధరణి పోర్టల్​ను అడ్డుపెట్టుకుని గత ప్రభుత్వ పెద్దలు భారీగా భూములను చెరబట్టారని ఆరోపించారు. భూములకు సంబంధించిన అంశంలో తన వద్దకు కొంత మంది "సార్​ నువ్వు అనుకుంటే ఒక్క సంతకం పెడితే చార్మినార్​కు యజమానినైతా సార్, నాకు చార్మినార్ రాసి పెట్టు, లేకపోతే ఈ గొల్కొండ రాసిచ్చినవంటే నేను లైఫ్​లో సెటిల్​ అయిపోతా, ఉస్మాన్​ సాగర్, హిమాయత్​ సాగర్​ ఇస్తే హైదరాబాద్​కు నీటి సరఫరా చేసి నేను యజమాని అయిపోతా" అని వస్తుంటారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శాసనసభలో నవ్వులు పూయించారు.​ 

CM Revanth Reddy Comments on Charminar and Golconda Fort : తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు అనంతరం ధరణి పేరు మీద లక్షల కోట్ల ఆస్తి దోపిడీకి గురైందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. 22ఏ అంశంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డిపై సంబంధం ఉన్నవారు లేని వారు స్థాయి మరచి ఆరోపణలు తీవ్రంగా చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ధరణి పోర్టల్​ను అడ్డుపెట్టుకుని గత ప్రభుత్వ పెద్దలు భారీగా భూములను చెరబట్టారని ఆరోపించారు. భూములకు సంబంధించిన అంశంలో తన వద్దకు కొంత మంది "సార్​ నువ్వు అనుకుంటే ఒక్క సంతకం పెడితే చార్మినార్​కు యజమానినైతా సార్, నాకు చార్మినార్ రాసి పెట్టు, లేకపోతే ఈ గొల్కొండ రాసిచ్చినవంటే నేను లైఫ్​లో సెటిల్​ అయిపోతా, ఉస్మాన్​ సాగర్, హిమాయత్​ సాగర్​ ఇస్తే హైదరాబాద్​కు నీటి సరఫరా చేసి నేను యజమాని అయిపోతా" అని వస్తుంటారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శాసనసభలో నవ్వులు పూయించారు.​ 

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY
CHARMINAR AND GOLCONDA FORT
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