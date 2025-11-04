ETV Bharat / Videos

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - JUBILEE HILLS BY ELECTION

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2025 at 7:57 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 8:47 PM IST

CM Revanth Reddy Campaigning in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో భాగంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. రహమత్​ నగర్​లో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డుషోలో పాల్గొని కార్నర్​ మీటింగ్​లో ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్​ తరఫున పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థి నవీన్​ యాదవ్​ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని అక్కడి ప్రజలను కోరారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీని పలు రకాలుగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్‌ యాదవ్‌ జూబ్లీహిల్స్​ ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటారన్న సీఎం అన్ని రకాలుగా జూబ్లీహిల్స్​ అభివృద్ధి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. గతంలో జూబ్లీహిల్స్​ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిందని అన్నారు. ఎలాగైనా జూబ్లీహిల్స్​ను దక్కించుకోవాలనే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది బీఆర్​ఎస్​ నుంచి కేటీఆర్​, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, కాంగ్రెస్​ తరఫున నేరుగా ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దిగి రోడ్​షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ ప్రసంగాలతో ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇక వారం రోజులే సమయం ఉండటంతో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.

CM LIVE
CM REVANTH REDDY
CAMPAIGNING FOR JUBILEE HILLS
NAVEEN YADAV CONGRESS
JUBILEE HILLS BY ELECTION

ETV Bharat Telangana Team

