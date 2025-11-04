LIVE : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - JUBILEE HILLS BY ELECTION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 4, 2025 at 7:57 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 8:47 PM IST
CM Revanth Reddy Campaigning in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. రహమత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డుషోలో పాల్గొని కార్నర్ మీటింగ్లో ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని అక్కడి ప్రజలను కోరారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని పలు రకాలుగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్ యాదవ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటారన్న సీఎం అన్ని రకాలుగా జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. గతంలో జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిందని అన్నారు. ఎలాగైనా జూబ్లీహిల్స్ను దక్కించుకోవాలనే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది బీఆర్ఎస్ నుంచి కేటీఆర్, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ తరఫున నేరుగా ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దిగి రోడ్షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ ప్రసంగాలతో ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇక వారం రోజులే సమయం ఉండటంతో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
CM Revanth Reddy Campaigning in Jubilee Hills : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. రహమత్ నగర్లో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డుషోలో పాల్గొని కార్నర్ మీటింగ్లో ప్రసంగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీచేస్తున్న అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని అక్కడి ప్రజలను కోరారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని పలు రకాలుగా విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్ యాదవ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటారన్న సీఎం అన్ని రకాలుగా జూబ్లీహిల్స్ అభివృద్ధి చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. గతంలో జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతం అభివృద్ధిలో వెనకబడిపోయిందని అన్నారు. ఎలాగైనా జూబ్లీహిల్స్ను దక్కించుకోవాలనే పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది బీఆర్ఎస్ నుంచి కేటీఆర్, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ తరఫున నేరుగా ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దిగి రోడ్షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. తమ ప్రసంగాలతో ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. ఇక వారం రోజులే సమయం ఉండటంతో మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు.