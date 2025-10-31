LIVE : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY ROADSHOW
Published : October 31, 2025 at 8:09 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 8:39 PM IST
CM Revanth Reddy Roadshow Jubilee Hills By Election : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు మద్దతుగా సీఎం ప్రచారం చేస్తున్నారు. రెహమత్ నగర్లోని పీజేఆర్ విగ్రహం వద్ద నుంచి సీఎం రోడ్షో ప్రారంభించారు. అనంతరం కార్నర్ మీటింగ్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రసంగిస్తారు. ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి ముందుకు సాగారు. పూలు చల్లుతూ అడుగడుగునా పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి వెంట రోడ్షోలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వాకిటి శ్రీహరి, అజారుద్దీన్, అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ ఉన్నారు. పోలింగ్కు 10 రోజులే సమయం ఉండటంతో నేరుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రచార రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఎన్నికను ఎంతో సీరియస్గా తీసుకున్న అధికార పార్టీ గెలుపు కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అటు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తరఫున కేటీఆర్ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. షేక్పేట డివిజన్లో నిర్వహించిన రోడ్షోలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఓయూ కాలనీ మీదుగా వినోభానగర్ వరకు కేటీఆర్ రోడ్షో నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత పోటీ చేస్తున్నారు.
