LIVE : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY ROADSHOW

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 8:09 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 8:39 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reddy Roadshow Jubilee Hills By Election : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్‌కు మద్దతుగా సీఎం ప్రచారం చేస్తున్నారు. రెహమత్ నగర్‌లోని పీజేఆర్ విగ్రహం వద్ద నుంచి సీఎం రోడ్‌షో ప్రారంభించారు. అనంతరం కార్నర్ మీటింగ్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రసంగిస్తారు. ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రి ముందుకు సాగారు. పూలు చల్లుతూ అడుగడుగునా పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి వెంట రోడ్​షోలో పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, వాకిటి శ్రీహరి, అజారుద్దీన్, అభ్యర్థి నవీన్ కుమార్ యాదవ్ ఉన్నారు. పోలింగ్​కు 10 రోజులే సమయం ఉండటంతో నేరుగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రచార రంగంలోకి దిగారు. ఈ ఎన్నికను ఎంతో సీరియస్​గా తీసుకున్న అధికార పార్టీ గెలుపు కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అటు బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి తరఫున కేటీఆర్​ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. షేక్‌పేట డివిజన్‌లో నిర్వహించిన రోడ్‌షోలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఓయూ కాలనీ మీదుగా వినోభానగర్ వరకు కేటీఆర్ రోడ్‌షో నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ నుంచి మాగంటి సునీత పోటీ చేస్తున్నారు.

Last Updated : October 31, 2025 at 8:39 PM IST

LIVE REVANTH REDDY
JUBILEE HILLS BY ELECTION
CM REVANTH REDDY
CONGRESS CANDIDATE NAVEEN YADAV
CM REVANTH REDDY ROADSHOW

ETV Bharat Telangana Team

