LIVE : బోరబండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉపఎన్నిక ప్రచారం - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY IN BORABANDA

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reddy Campaigning in Borabanda : జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి బోరబండలో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డుషోలో పాల్గొని కార్నర్​ మీటింగ్​లో మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్​ తరఫున పోటీచేస్తున్న నవీన్​ యాదవ్​ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. బీఆర్​ఎస్​ పార్టీపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్‌ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్‌ యాదవ్‌ జూబ్లీహిల్స్​ ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది బీఆర్​ఎస్​ నుంచి కేటీఆర్​, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్​రెడ్డి, కాంగ్రెస్​ తరఫున నేరగా ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దిగి రోడ్​షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే శుక్రవారం రహమత్​నగర్​లో నిర్వహించిన ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి అభిమానులు ఇచ్చిన తల్వార్​ను చూపారు. దీంతో బీఆర్ఎస్​ పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. మారణాయుధాలు చూపించడం ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధం, ఇది పూర్తిగా ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని వెంటనే సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు. 

JUBLEHILLS BY ELECTION
CM REVANTH REDDY IN BORABANDA
NAVEEN YADAV JUBLEE HILLS
సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రచారం
CM REVANTH REDDY IN BORABANDA

ETV Bharat Telangana Team

