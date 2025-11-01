LIVE : బోరబండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉపఎన్నిక ప్రచారం - ప్రత్యక్షప్రసారం - CM REVANTH REDDY IN BORABANDA
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 1, 2025 at 7:59 PM IST
CM Revanth Reddy Campaigning in Borabanda : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బోరబండలో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డుషోలో పాల్గొని కార్నర్ మీటింగ్లో మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీచేస్తున్న నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్ యాదవ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది బీఆర్ఎస్ నుంచి కేటీఆర్, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ తరఫున నేరగా ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దిగి రోడ్షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే శుక్రవారం రహమత్నగర్లో నిర్వహించిన ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిమానులు ఇచ్చిన తల్వార్ను చూపారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. మారణాయుధాలు చూపించడం ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధం, ఇది పూర్తిగా ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని వెంటనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.
CM Revanth Reddy Campaigning in Borabanda : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బోరబండలో ఏర్పాటు చేసిన రోడ్డుషోలో పాల్గొని కార్నర్ మీటింగ్లో మాట్లాడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీచేస్తున్న నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. కాంగ్రెస్ను గెలిపిస్తే మంత్రి అజారుద్దీన్, నవీన్ యాదవ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటారని పేర్కొన్నారు. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలంగాణలోని ప్రధాన పార్టీల ప్రచారం జోరుగా కొనసాగుతోంది బీఆర్ఎస్ నుంచి కేటీఆర్, బీజేపీ నుంచి కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి, కాంగ్రెస్ తరఫున నేరగా ముఖ్యమంత్రే రంగంలోకి దిగి రోడ్షోల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే శుక్రవారం రహమత్నగర్లో నిర్వహించిన ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిమానులు ఇచ్చిన తల్వార్ను చూపారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది. మారణాయుధాలు చూపించడం ఎన్నికల నిబంధనలకు విరుద్ధం, ఇది పూర్తిగా ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని వెంటనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు.