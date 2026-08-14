ETV Bharat / Videos

LIVE : జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ - హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - JYOTIBA PHULE SAVITRIBAI PHULE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
LIVE : జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ - హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 4:44 PM IST

|

Updated : August 14, 2026 at 5:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Unveiling of statues of Jyotiba Phule and Savitribai : తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల  విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి  ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్​ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల  విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి  ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్​ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

Unveiling of statues of Jyotiba Phule and Savitribai : తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల  విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి  ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్​ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల  విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి  ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్‌ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్​ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్​, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. 

Last Updated : August 14, 2026 at 5:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JYOTIBA PHULE SAVITRIBAI PHULE
CM REVANTH REDDY

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana Cabinet Meeting Decisions Live

LIVE : తెలంగాణ కేబినెట్ నిర్ణయాలు వెల్లడిస్తున్న మంత్రులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 14, 2026 at 4:01 PM IST
INDIRAMMA HOUSING TOWERS

LIVE : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్‌కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 13, 2026 at 6:07 PM IST
Rajya Sabha Session

LIVE : రాజ్యసభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

August 13, 2026 at 11:02 AM IST
లోక్​సభ సమావేశాలు ప్రత్యక్ష ప్రసారం

LIVE: లోక్​సభ వర్షాకాల సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

August 13, 2026 at 11:01 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.