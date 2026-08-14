LIVE : జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాల ఆవిష్కరణ - హాజరైన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - JYOTIBA PHULE SAVITRIBAI PHULE
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Published : August 14, 2026 at 4:44 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 5:56 PM IST
Unveiling of statues of Jyotiba Phule and Savitribai : తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Unveiling of statues of Jyotiba Phule and Savitribai : తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో జ్యోతిబా పూలే, సావిత్రిబాయి దంపతుల విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేశారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్లో ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్ సమీపంలో ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభకు సీఎం రేవంత్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ సలహాదారు కే కేశవరావు, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సహా ముఖ్య నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ బహిరంగ సభకు భారీ సంఖ్యలో విద్యార్థి, విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.