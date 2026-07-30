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LIVE : ఉపాధ్యాయులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖాముఖి - CM REVANTH REDDY LIVE

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CM Revanth Attend Finland-Germany Teacher Exchange Program Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 1:53 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 2:35 PM IST

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CM Revanth Attend Finland-Germany Teacher Exchange Program Live : ఇటీవల ఫిన్లాండ్‌ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి  సమావేశమయ్యారు. అక్కడి విద్యావిధానం, ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతున్న మార్పులు, చేర్పులు, తాము గమనించిన అనుభూతులను ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. తెలంగాణలో కూడా నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కృషిచేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి టీచర్లకు తెలిపారు. విద్యారంగం అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం భారీగా ఖర్చు చేస్తోందని వివరించారు. అయితే కేంద్రం మాత్రం ఆర్భాటాల కోసమే భారీగా తప్పులు చేస్తోందని విమర్శించారు. 2014నుంచి ఇప్పటివరకు ప్రధాని మోదీ రూ.151 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. గత ప్రధానులు స్వాతంత్ర్యం నుంచి 2014 వరకు రూ.51 లక్షల కోట్లే అప్పులు చేశారనన్నారు. విమర్శలు గుర్తుచేసుకుంటూ ఉంటే మనం మనుగడ సాధించలేమన్నారు. తమ ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న విమర్శల గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. విమర్శలు చేసేవారు చేస్తూనే ఉంటారని, వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. హైదారాబాద్​లో జరుగుతున్న ఈ సమావేశాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

CM Revanth Attend Finland-Germany Teacher Exchange Program Live : ఇటీవల ఫిన్లాండ్‌ పర్యటనకు వెళ్లి వచ్చిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి  సమావేశమయ్యారు. అక్కడి విద్యావిధానం, ఎప్పటికప్పుడు జరుగుతున్న మార్పులు, చేర్పులు, తాము గమనించిన అనుభూతులను ఉపాధ్యాయులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. తెలంగాణలో కూడా నాణ్యమైన విద్య అందించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కృషిచేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి టీచర్లకు తెలిపారు. విద్యారంగం అభివృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం భారీగా ఖర్చు చేస్తోందని వివరించారు. అయితే కేంద్రం మాత్రం ఆర్భాటాల కోసమే భారీగా తప్పులు చేస్తోందని విమర్శించారు. 2014నుంచి ఇప్పటివరకు ప్రధాని మోదీ రూ.151 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేశారని ఆయన ఆరోపించారు. గత ప్రధానులు స్వాతంత్ర్యం నుంచి 2014 వరకు రూ.51 లక్షల కోట్లే అప్పులు చేశారనన్నారు. విమర్శలు గుర్తుచేసుకుంటూ ఉంటే మనం మనుగడ సాధించలేమన్నారు. తమ ప్రభుత్వంపై చేస్తున్న విమర్శల గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. విమర్శలు చేసేవారు చేస్తూనే ఉంటారని, వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. హైదారాబాద్​లో జరుగుతున్న ఈ సమావేశాన్ని ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం

Last Updated : July 30, 2026 at 2:35 PM IST

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY LIVE MEETING
FINLAND GERMANY TEACHER EXCHANGE
CM REVANTH REDDY LIVE
CM REVANTH LIVE MEETING
CM REVANTH REDDY LIVE

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