LIVE : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో సదర్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 4, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 3:31 PM IST
CM Revanth Reddy Attends Sadar Celebrations Live : యాదవుల సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు, పశు సంపద వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచే సదర్ వేడుకలు హైదరాబాద్ నగరంలోని ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు యాదవులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సదర్ అనేది యాదవ సమాజానికి సంబంధించిన సంప్రదాయ పండుగ. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో యాదవులు హాజరయ్యారు. సదర్ సందర్బంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఎర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువులు రాజకీయ, కళా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సదర్ ఉత్సవాలను ఉద్దేశించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. యాదవుల సంక్షేమం కోసం తమ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు. యాదవుల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెబుతున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Attends Sadar Celebrations Live : యాదవుల సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు, పశు సంపద వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచే సదర్ వేడుకలు హైదరాబాద్ నగరంలోని ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు యాదవులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సదర్ అనేది యాదవ సమాజానికి సంబంధించిన సంప్రదాయ పండుగ. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో యాదవులు హాజరయ్యారు. సదర్ సందర్బంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఎర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువులు రాజకీయ, కళా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సదర్ ఉత్సవాలను ఉద్దేశించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. యాదవుల సంక్షేమం కోసం తమ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు. యాదవుల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెబుతున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.