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LIVE : ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో సదర్ వేడుకల్లో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

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సదర్ వేడుకలకు హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2026 at 2:38 PM IST

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Updated : November 4, 2026 at 3:31 PM IST

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CM Revanth Reddy Attends Sadar Celebrations Live : యాదవుల సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు, పశు సంపద వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచే సదర్​ వేడుకలు హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు యాదవులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సదర్​ అనేది యాదవ సమాజానికి సంబంధించిన సంప్రదాయ పండుగ. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో యాదవులు హాజరయ్యారు. సదర్​ సందర్బంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఎర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువులు రాజకీయ, కళా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సదర్​ ఉత్సవాలను ఉద్దేశించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. యాదవుల సంక్షేమం కోసం తమ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు. యాదవుల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెబుతున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

CM Revanth Reddy Attends Sadar Celebrations Live : యాదవుల సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు, పశు సంపద వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచే సదర్​ వేడుకలు హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు యాదవులు ఘన స్వాగతం పలికారు. సదర్​ అనేది యాదవ సమాజానికి సంబంధించిన సంప్రదాయ పండుగ. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి భారీ సంఖ్యలో యాదవులు హాజరయ్యారు. సదర్​ సందర్బంగా ఎన్టీఆర్ స్టేడియంలో ఎర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువులు రాజకీయ, కళా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. సదర్​ ఉత్సవాలను ఉద్దేశించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. యాదవుల సంక్షేమం కోసం తమ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాల గురించి వివరిస్తున్నారు. యాదవుల అభివృద్ధికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని చెబుతున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : November 4, 2026 at 3:31 PM IST

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SADAR CELEBRATIONS 2026
ఎన్టీఆర్ స్డేడియంలో సదర్ ఉత్సవం
CM REVANTH IN SADAR SAMMELANAM
CM ATTENDS SADAR CELEBRATIONS LIVE
సదర్​ ఉత్సవాల్లో సీఎం రేవంత్ లైవ్

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