LIVE : కొడంగల్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
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Published : September 5, 2026 at 10:47 AM IST
CM Revanth Reddy Attends National Teachers Day 2026 : తన సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్ను అభివృద్ధి బాట పట్టించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అనేక విధాలుగా కృషి చేస్తున్నారు. ఒక పక్క అధికారులతో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయిస్తూనే, మరోవైపు తాను కూడా వివిధ సందర్బాల్లో స్వయంగా పర్యటిస్తున్నారు. అధికారులకు సూచనలు చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా తొలి రోజు నారాయణపేట జిల్లా మద్దూరులో పర్యటించారు. అనంతరం గోకఫసల్వాడ్ చేరుకొని పలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత వికారాబాద్ జిల్లా హకీంపేట్కు వెళ్లారు. రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వాసుపత్రి, ఆర్ అండ్ బీ గెస్ట్ హౌస్ను ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అంతకుముందు జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా కొడంగల్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సత్కరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
CM Revanth Reddy Attends National Teachers Day 2026 : తన సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్ను అభివృద్ధి బాట పట్టించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అనేక విధాలుగా కృషి చేస్తున్నారు. ఒక పక్క అధికారులతో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేయిస్తూనే, మరోవైపు తాను కూడా వివిధ సందర్బాల్లో స్వయంగా పర్యటిస్తున్నారు. అధికారులకు సూచనలు చేస్తున్నారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా తొలి రోజు నారాయణపేట జిల్లా మద్దూరులో పర్యటించారు. అనంతరం గోకఫసల్వాడ్ చేరుకొని పలు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత వికారాబాద్ జిల్లా హకీంపేట్కు వెళ్లారు. రెండో రోజు పర్యటనలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వాసుపత్రి, ఆర్ అండ్ బీ గెస్ట్ హౌస్ను ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అంతకుముందు జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా కొడంగల్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సత్కరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.