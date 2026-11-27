LIVE : క్లైమేట్ కాంక్లేవ్ కర్టెన్ రైజర్ సమావేశం - హాజరైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 27, 2026 at 8:57 PM IST
Climate Conclave 2026 Curtain raiser meeting LIVE : వాతావరణ మార్పులు తట్టుకునేలా పదేళ్ల కార్యచరణకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. డిసెంబరులో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ప్రత్యేకంగా క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్ నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం అందుకోసం ఇవాళ కర్టెన్ రైజన్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాకుడు రవిశంకర్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఎల్నినో సన్నద్ధత, జల భద్రత, హరిత వృద్ధిపై ఐదు కీలక అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం, జల భద్రత, కరవు నివారణ, వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయం, హరిత వృద్ధి ప్రధానాంశాలుగా జరిగే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ అజెండా–2026-2036 రూపకల్పనకు పునాది వేయనున్నారు. ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించిన తర్వాత స్పందించే విధానానికి బదులుగా ముందస్తు సన్నద్ధత, శాస్త్రీయ ప్రణాళిక, ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో వాతావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే దిశగా ఈ అజెండాను రూపొదిస్తున్నారు. క్లైమెట్ కాంక్లేవ్ కర్టెన్ రైజర్ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Climate Conclave 2026 Curtain raiser meeting LIVE : వాతావరణ మార్పులు తట్టుకునేలా పదేళ్ల కార్యచరణకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. డిసెంబరులో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ప్రత్యేకంగా క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్ నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం అందుకోసం ఇవాళ కర్టెన్ రైజన్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాకుడు రవిశంకర్తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఎల్నినో సన్నద్ధత, జల భద్రత, హరిత వృద్ధిపై ఐదు కీలక అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం, జల భద్రత, కరవు నివారణ, వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయం, హరిత వృద్ధి ప్రధానాంశాలుగా జరిగే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ అజెండా–2026-2036 రూపకల్పనకు పునాది వేయనున్నారు. ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించిన తర్వాత స్పందించే విధానానికి బదులుగా ముందస్తు సన్నద్ధత, శాస్త్రీయ ప్రణాళిక, ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో వాతావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే దిశగా ఈ అజెండాను రూపొదిస్తున్నారు. క్లైమెట్ కాంక్లేవ్ కర్టెన్ రైజర్ సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.