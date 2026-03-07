ETV Bharat / Videos

LIVE : జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో స్టాండ్ విత్ హర్ కార్యక్రమం - ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి - CM REVANTHREDDY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Revanth Reddy Attended the Stand with Her Program (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 7, 2026 at 12:20 PM IST

|

Updated : March 7, 2026 at 12:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Revanth Reddy Attended the Stand with Her Program Live : మహిళలు సమాన హక్కులు సాధించాలి. వారికి భద్రత కల్పించాలి. లింగ సమానత్వ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. ఇవి ఎప్పుడూ ప్రస్తావించే విషయాలే. కాని వీటిని ఎలా సాకారం చేసుకోవాలి? ఏం చేస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అన్న దిశగా చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భాలు తక్కువే. అందుకే ఇంకా మహిళలు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. పలు సంస్థల అధ్యయనాలు ఇదే తేల్చి చెబుతున్నాయి. మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సమస్యలపై చర్చించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది ఐక్యరాజ్యసమితి. మహిళా హక్కులను కాపాడడంతో పాటు న్యాయ సేవల్లో పారదర్శకత పెంచాలని పిలుపునిచ్చింది. అంతే కాదు. "గివ్ టు గెయిన్" అనే థీమ్‌తో ఈ సారి మహిళా దినోత్సవాన్ని  ప్రత్యేకంగా నిర్వహించడంతో పాటు ప్రాధాన్యతనూ చాటుతోంది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో 'స్టాండ్ విత్ హర్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ-భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Revanth Reddy Attended the Stand with Her Program Live : మహిళలు సమాన హక్కులు సాధించాలి. వారికి భద్రత కల్పించాలి. లింగ సమానత్వ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. ఇవి ఎప్పుడూ ప్రస్తావించే విషయాలే. కాని వీటిని ఎలా సాకారం చేసుకోవాలి? ఏం చేస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అన్న దిశగా చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భాలు తక్కువే. అందుకే ఇంకా మహిళలు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. పలు సంస్థల అధ్యయనాలు ఇదే తేల్చి చెబుతున్నాయి. మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సమస్యలపై చర్చించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది ఐక్యరాజ్యసమితి. మహిళా హక్కులను కాపాడడంతో పాటు న్యాయ సేవల్లో పారదర్శకత పెంచాలని పిలుపునిచ్చింది. అంతే కాదు. "గివ్ టు గెయిన్" అనే థీమ్‌తో ఈ సారి మహిళా దినోత్సవాన్ని  ప్రత్యేకంగా నిర్వహించడంతో పాటు ప్రాధాన్యతనూ చాటుతోంది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో 'స్టాండ్ విత్ హర్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ-భారత్​ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : March 7, 2026 at 12:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CM REVENTHREDDY LIVE MEETING
STAND WITH HER PROGRAM LIVE
CM REVANTH REDDY LIVE PROGRAM
సీఎం రేవంత్​రెడ్డి లైవ్​
CM REVANTHREDDY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Gaddar Awards

LIVE : తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డులు 2025 ప్రకటన - ప్రత్యక్షప్రసారం

March 7, 2026 at 11:34 AM IST
Madiga Employees Coordination Committee Appreciation Meeting

LIVE : మాదిగ ఉద్యోగుల సమన్వయ కమిటీ కృతజ్ఞతా సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

March 6, 2026 at 3:52 PM IST
Explosion In Kakinada District

LIVE : కాకినాడ ప్రమాదస్థలంలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబునాయుడు - ప్రత్యక్షప్రసారం

February 28, 2026 at 4:31 PM IST
Telangana Jagruthi President Kavitha Live

LIVE : దిల్లీ మద్యం కేసులో కోర్టు తీర్పుపై కవిత మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

February 27, 2026 at 12:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.