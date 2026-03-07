LIVE : జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో స్టాండ్ విత్ హర్ కార్యక్రమం - ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి - CM REVANTHREDDY LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 7, 2026 at 12:20 PM IST|
Updated : March 7, 2026 at 12:37 PM IST
Revanth Reddy Attended the Stand with Her Program Live : మహిళలు సమాన హక్కులు సాధించాలి. వారికి భద్రత కల్పించాలి. లింగ సమానత్వ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. ఇవి ఎప్పుడూ ప్రస్తావించే విషయాలే. కాని వీటిని ఎలా సాకారం చేసుకోవాలి? ఏం చేస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అన్న దిశగా చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భాలు తక్కువే. అందుకే ఇంకా మహిళలు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. పలు సంస్థల అధ్యయనాలు ఇదే తేల్చి చెబుతున్నాయి. మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సమస్యలపై చర్చించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది ఐక్యరాజ్యసమితి. మహిళా హక్కులను కాపాడడంతో పాటు న్యాయ సేవల్లో పారదర్శకత పెంచాలని పిలుపునిచ్చింది. అంతే కాదు. "గివ్ టు గెయిన్" అనే థీమ్తో ఈ సారి మహిళా దినోత్సవాన్ని ప్రత్యేకంగా నిర్వహించడంతో పాటు ప్రాధాన్యతనూ చాటుతోంది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో 'స్టాండ్ విత్ హర్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ-భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Revanth Reddy Attended the Stand with Her Program Live : మహిళలు సమాన హక్కులు సాధించాలి. వారికి భద్రత కల్పించాలి. లింగ సమానత్వ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి. ఇవి ఎప్పుడూ ప్రస్తావించే విషయాలే. కాని వీటిని ఎలా సాకారం చేసుకోవాలి? ఏం చేస్తే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అన్న దిశగా చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భాలు తక్కువే. అందుకే ఇంకా మహిళలు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. పలు సంస్థల అధ్యయనాలు ఇదే తేల్చి చెబుతున్నాయి. మార్చి 8వ తేదీన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ సమస్యలపై చర్చించాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తోంది ఐక్యరాజ్యసమితి. మహిళా హక్కులను కాపాడడంతో పాటు న్యాయ సేవల్లో పారదర్శకత పెంచాలని పిలుపునిచ్చింది. అంతే కాదు. "గివ్ టు గెయిన్" అనే థీమ్తో ఈ సారి మహిళా దినోత్సవాన్ని ప్రత్యేకంగా నిర్వహించడంతో పాటు ప్రాధాన్యతనూ చాటుతోంది. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని జేఎన్టీయూ ఆడిటోరియంలో 'స్టాండ్ విత్ హర్' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయనతో పాటు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ-భారత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.