LIVE : అందెశ్రీ అంత్యక్రియలు - పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - ANDESRI FUNERAL LIVE
Published : November 11, 2025 at 12:29 PM IST
CM Revanth Reddy Attended Andesri Funeral : ప్రముఖ కవి, రచయిత అందె శ్రీ(64) సోమవారం కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ లాలాగూడలోని తన ఇంట్లో ఆదివారం రాత్రి అస్వస్థతకు గురికావడంతో కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆయనను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆయనను పరీక్షించిన వైద్యులు ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చేలోపే మృతి చెందినట్లు వెల్లడించారు. ఆయన ఇంట్లోనే తుది శ్వాస విడిచారని స్పష్టం చేశారు. అందె శ్రీ మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి, మాజీ సీఎం కేసీఆర్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహా పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
అందెశ్రీకి పోలీసు లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరిపించాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. అందుకు అనుగుణంగానే అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. అందెశ్రీ భౌతికకాయాన్ని ఆసుపత్రి నుంచి కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి తరలించారు. ఆ తర్వాత సందర్శనార్థం లాలాపేట జీహెచ్ఎంసీ ఇండోర్ స్టేడియంలో అందెశ్రీ భౌతికకాయాన్ని సందర్శనార్థం ఉంచారు. అనంతరం ఇవాళ లాలాపేట్ నుంచి ఘట్కేసర్కు అందెశ్రీ అంతిమ యాత్ర సాగుతోంది. తార్నాక, ఉప్పల్ మీదుగా ఘట్కేసర్లోని ఎన్ఎఫ్సీ నగర్కు అంతిమ యాత్ర సాగనుంది. అందెశ్రీ అంత్యక్రియల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
